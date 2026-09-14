Bomba: Официальный партнёр кишиневского марафона 2026 - подарки, драйв и эмоции Ⓟ

12–13 сентября в Кишинёве прошёл maib | Mastercard Chișinău Marathon 2026 — одно из самых масштабных спортивных событий страны.

В этом году Кишиневский марафон объединил более 10 000 участников из 59 стран — профессиональных спортсменов, любителей бега, детей и целые семьи. Несмотря на дождь, сильный ветер и по-настоящему осеннюю погоду, участники вышли на старт, а болельщики пришли поддержать их, наполнив центр столицы атмосферой большого спортивного праздника.

BOMBA стала официальным партнёром марафона и подготовила интерактивную зону для участников и гостей события.

Гости тестировали электросамокат NAVEE XT5 MAX, играли на PlayStation 5 на большом 100-дюймовом экране, проводили время всей семьёй в LEGO-зоне и испытывали удачу на Колесе Фортуны, где каждого ждал гарантированный подарок.

Кроме того, посетители зоны BOMBA получили сертификат номиналом 1000 леев, который даёт возможность приобрести товары в сети BOMBA со скидкой 20%.

Несмотря на непогоду, в зоне BOMBA продолжались активности, игры и общение. Дождь и ветер не остановили тех, кто пришёл за эмоциями: участники финишировали, болельщики поддерживали своих, а гости марафона знакомились с технологиями, участвовали в активностях и получали подарки.

Кишиневский марафон в очередной раз показал, что у каждого на старте своя цель. Для одних это борьба за новый личный рекорд, для других — первые километры на дистанции, для третьих — возможность поддержать близкого человека и провести день вместе.

На финише всех объединяет одно — чувство, что ещё одна цель достигнута.

Поддержка спорта — одно из важных направлений для BOMBA. Компания поддерживает профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни, а также является официальным спонсором Национального олимпийского и спортивного комитета Республики Молдова.

BOMBA благодарит всех, кто был с нами на Кишиневском марафоне: бежал под дождём, поддерживал участников, заходил в нашу экспо-зону, играл, участвовал в конкурсах и делился эмоциями.

Погода может меняться. Желание двигаться вперёд — нет.

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