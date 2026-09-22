theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
22 Сентября 2026, 14:30
1 050
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября Ⓟ

Bomba — авторизованный реселлер Apple в Молдове. Оформи предзаказ на новинки Apple прямо сейчас в рассрочку 0% до 12 месяцев.

В сентябре Apple представила новое поколение своих главных устройств — смартфоны, смарт-часы и наушники. Главный акцент в этом году — на Pro-линейке: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили серьёзное обновление камер, новый чип A20 Pro и ещё больше возможностей для фото, видео и повседневных задач. 

В BOMBA предзаказ продолжается до 24 сентября включительно, а уже 25 сентября новинки поступят в продажу. Успей оформить предзаказ и будь среди первых, кто получит новое поколение Apple.

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новый уровень возможностей  

В новом поколении Apple сделала акцент на трёх ключевых направлениях: производительности, мобильной съёмке и работе с контентом. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили важные обновления, которые делают возможности Pro-линейки ещё шире:

  • Кадры уровня Pro. 48-мегапиксельная камера Fusion получила переменную диафрагму, которая регулирует количество света и позволяет точнее управлять глубиной резкости. Больше деталей при слабом освещении, выразительное размытие фона и ещё больше свободы для создания эффектных кадров.

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

  • Мощность A20 Pro для любых задач. Новый чип обеспечивает быструю и плавную работу — от повседневных приложений до игр, съёмки и обработки видео. А улучшенная система охлаждения помогает сохранять высокую производительность даже при интенсивной нагрузке.
  • Заряд на 50% всего за 15 минут. Время — самый ценный ресурс. Всего несколько минут быстрой подзарядки с совместимым адаптером — и твой iPhone снова готов к работе, общению и новым впечатлениям.
  • Apple Intelligence — умные возможности каждый день. Работа с текстами и изображениями и обновлённая Siri ещё глубже интегрированы в систему, помогая решать привычные задачи быстрее и проще — с особым вниманием к конфиденциальности и защите персональных данных.
  • Яркость, которую не затмит даже солнце. Пиковая яркость дисплея на улице достигает 3000 нит — изображение остаётся чётким и хорошо читаемым даже под прямыми солнечными лучами. А ещё более тонкие рамки дают больше пространства для всего, что происходит на экране. 

Больше выгоды с BOMBA: рассрочка 0% на 12 месяцев и Trade-In  

Покупка нового iPhone у авторизованного реселлера Apple — это уверенность в оригинальности техники, официальная гарантия и выгодные предложения. А к старту продаж iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max BOMBA подготовила особые условия для тех, кто хочет одним из первых перейти на новое поколение Pro.

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

До 27 сентября действует рассрочка 0% на 12 месяцев. Выбирай новый iPhone уже сейчас и оплачивай удобными платежами — от 2642 леев в месяц без процентов и переплат.

Умный апгрейд с Trade-InСдай старый смартфон по программе Trade-In и используй его оценочную стоимость как скидку на новый iPhone. А специальный бонус сделает обмен ещё выгоднее: при обмене iPhone 16 Pro на новый iPhone 18 Pro к оценочной стоимости добавляется до 1700 леев. 

Новое поколение экосистемы Apple: Apple Watch и AirPods 

Вместе со смартфонами стартовал предзаказ на другие новинки Apple. В сети BOMBA уже можно оформить предзаказ на новые смарт-часы и наушники:

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

  • Apple Watch Series 12. Одна из главных новинок — функция Readiness. Она анализирует активность, показатели организма и качество сна, помогая понять, насколько ты готов к нагрузкам в течение дня. Благодаря дисплею Always-On Retina основная информация остаётся на экране, даже когда запястье опущено. В рассрочку 0% — от 1567 леев в месяц на 6 месяцев.

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

  • Apple Watch Ultra 4. Созданы для тех, кто выбирает движение, спорт и приключения. Прочный титановый корпус, точный GPS и увеличенное время автономной работы делают их надёжным спутником для длительных тренировок, путешествий и маршрутов вдали от города. А для любителей подводных приключений Apple Watch Ultra 4 подходят для рекреационного дайвинга на глубине до 40 метров. В рассрочку 0% — от 3167 леев в месяц на 6 месяцев.

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

  • AirPods 5. Ещё больше погружения в любимую музыку благодаря улучшенному звучанию и активному шумоподавлению. AirPods 5 адаптируются к окружающей обстановке, а во время разговора музыка автоматически становится тише. Среди главных новинок — Live Translation для перевода речи в реальном времени. В рассрочку 0% — от 583 леев в месяц на 6 месяцев.

iPhone Duo: ещё одна яркая новинка Apple

Отдельного внимания заслуживает iPhone Duo — первый складной смартфон Apple, представленный в элегантных оттенках Star White и Night Sky. В сложенном виде он удобно лежит в руке, а в раскрытом превращается в большой экран для контента, видеосвязи и работы сразу в нескольких приложениях.

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

Главная особенность — складная конструкция. iPhone Duo можно установить на стол без дополнительной подставки для съёмки видео или видеозвонков. А внешний экран позволяет видеть превью во время съёмки, помогая выбрать удачную композицию.

iPhone Duo появится в продаже позже остальных новинок. О старте предзаказа в BOMBA мы расскажем отдельно.

Напоминаем: предзаказ на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые Apple Watch и AirPods открыт до 24 сентября включительно. С 25 сентября новинки поступят в продажу в магазинах BOMBA. Успей оформить предзаказ и будь среди первых, кто оценит главные премьеры Apple.

Выбирай свою новинку Apple на bomba.md и встречай старт продаж вместе с BOMBA!

Присоединяйся к BOMBA Club 🎁

Сейчас участников программы Bomba Club ждёт особый подарок: в честь 24-летия BOMBA — 🎁 1000 бонусных леев на товары, участвующие в программе. Просто зарегистрируйся на bomba.md или войди в свой аккаунт и используй бонус для оплаты части стоимости товаров с отметкой ❤️ Bomba Club .

Подписывайся на BOMBA в TikTok и Instagram, чтобы первым узнавать о новинках и самых выгодных предложениях.

 
Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте