Bomba: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple — оформи предзаказ сейчас, в продаже с 25 сентября Ⓟ

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В сентябре Apple представила новое поколение своих главных устройств — смартфоны, смарт-часы и наушники. Главный акцент в этом году — на Pro-линейке: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили серьёзное обновление камер, новый чип A20 Pro и ещё больше возможностей для фото, видео и повседневных задач.

В BOMBA предзаказ продолжается до 24 сентября включительно, а уже 25 сентября новинки поступят в продажу. Успей оформить предзаказ и будь среди первых, кто получит новое поколение Apple.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новый уровень возможностей

В новом поколении Apple сделала акцент на трёх ключевых направлениях: производительности, мобильной съёмке и работе с контентом. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили важные обновления, которые делают возможности Pro-линейки ещё шире:

Кадры уровня Pro. 48-мегапиксельная камера Fusion получила переменную диафрагму, которая регулирует количество света и позволяет точнее управлять глубиной резкости. Больше деталей при слабом освещении, выразительное размытие фона и ещё больше свободы для создания эффектных кадров.



Мощность A20 Pro для любых задач. Новый чип обеспечивает быструю и плавную работу — от повседневных приложений до игр, съёмки и обработки видео. А улучшенная система охлаждения помогает сохранять высокую производительность даже при интенсивной нагрузке.

Новый чип обеспечивает быструю и плавную работу — от повседневных приложений до игр, съёмки и обработки видео. А улучшенная система охлаждения помогает сохранять высокую производительность даже при интенсивной нагрузке. Заряд на 50% всего за 15 минут. Время — самый ценный ресурс. Всего несколько минут быстрой подзарядки с совместимым адаптером — и твой iPhone снова готов к работе, общению и новым впечатлениям.

Время — самый ценный ресурс. Всего несколько минут быстрой подзарядки с совместимым адаптером — и твой iPhone снова готов к работе, общению и новым впечатлениям. Apple Intelligence — умные возможности каждый день. Работа с текстами и изображениями и обновлённая Siri ещё глубже интегрированы в систему, помогая решать привычные задачи быстрее и проще — с особым вниманием к конфиденциальности и защите персональных данных.

Работа с текстами и изображениями и обновлённая Siri ещё глубже интегрированы в систему, помогая решать привычные задачи быстрее и проще — с особым вниманием к конфиденциальности и защите персональных данных. Яркость, которую не затмит даже солнце. Пиковая яркость дисплея на улице достигает 3000 нит — изображение остаётся чётким и хорошо читаемым даже под прямыми солнечными лучами. А ещё более тонкие рамки дают больше пространства для всего, что происходит на экране.

Больше выгоды с BOMBA: рассрочка 0% на 12 месяцев и Trade-In

Покупка нового iPhone у авторизованного реселлера Apple — это уверенность в оригинальности техники, официальная гарантия и выгодные предложения. А к старту продаж iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max BOMBA подготовила особые условия для тех, кто хочет одним из первых перейти на новое поколение Pro.

До 27 сентября действует рассрочка 0% на 12 месяцев. Выбирай новый iPhone уже сейчас и оплачивай удобными платежами — от 2642 леев в месяц без процентов и переплат.



Умный апгрейд с Trade-In. Сдай старый смартфон по программе Trade-In и используй его оценочную стоимость как скидку на новый iPhone. А специальный бонус сделает обмен ещё выгоднее: при обмене iPhone 16 Pro на новый iPhone 18 Pro к оценочной стоимости добавляется до 1700 леев.

Новое поколение экосистемы Apple: Apple Watch и AirPods

Вместе со смартфонами стартовал предзаказ на другие новинки Apple. В сети BOMBA уже можно оформить предзаказ на новые смарт-часы и наушники:

Apple Watch Series 12 . Одна из главных новинок — функция Readiness. Она анализирует активность, показатели организма и качество сна, помогая понять, насколько ты готов к нагрузкам в течение дня. Благодаря дисплею Always-On Retina основная информация остаётся на экране, даже когда запястье опущено. В рассрочку 0% — от 1567 леев в месяц на 6 месяцев.

Apple Watch Ultra 4 . Созданы для тех, кто выбирает движение, спорт и приключения. Прочный титановый корпус, точный GPS и увеличенное время автономной работы делают их надёжным спутником для длительных тренировок, путешествий и маршрутов вдали от города. А для любителей подводных приключений Apple Watch Ultra 4 подходят для рекреационного дайвинга на глубине до 40 метров. В рассрочку 0% — от 3167 леев в месяц на 6 месяцев.



AirPods 5 . Ещё больше погружения в любимую музыку благодаря улучшенному звучанию и активному шумоподавлению. AirPods 5 адаптируются к окружающей обстановке, а во время разговора музыка автоматически становится тише. Среди главных новинок — Live Translation для перевода речи в реальном времени. В рассрочку 0% — от 583 леев в месяц на 6 месяцев.

iPhone Duo: ещё одна яркая новинка Apple

Отдельного внимания заслуживает iPhone Duo — первый складной смартфон Apple, представленный в элегантных оттенках Star White и Night Sky. В сложенном виде он удобно лежит в руке, а в раскрытом превращается в большой экран для контента, видеосвязи и работы сразу в нескольких приложениях.

Главная особенность — складная конструкция. iPhone Duo можно установить на стол без дополнительной подставки для съёмки видео или видеозвонков. А внешний экран позволяет видеть превью во время съёмки, помогая выбрать удачную композицию.

iPhone Duo появится в продаже позже остальных новинок. О старте предзаказа в BOMBA мы расскажем отдельно.

Напоминаем: предзаказ на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые Apple Watch и AirPods открыт до 24 сентября включительно. С 25 сентября новинки поступят в продажу в магазинах BOMBA. Успей оформить предзаказ и будь среди первых, кто оценит главные премьеры Apple.

Выбирай свою новинку Apple на bomba.md и встречай старт продаж вместе с BOMBA!

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