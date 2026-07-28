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Business News logoBusiness News
28 Июля 2026, 14:30
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Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий Ⓟ

25 июля живописные холмы Hill & Valley Farm стали местом встречи сообщества Škoda в Молдове.

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Владельцы автомобилей Škoda, их семьи и друзья бренда на несколько часов оставили позади городской ритм и провели незабываемый день на природе в рамках ŠKODA Summer Fest 2026.

Вдохновленный философией "Let's Explore", фестиваль был посвящен простому, но очень важному посланию: самые ценные путешествия — это те, которые мы совершаем вместе с близкими людьми.

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

С первых минут гостей встречала теплая атмосфера праздника. Детский смех, музыка, свежий воздух и живописные пейзажи создали идеальные условия для летнего семейного отдыха.

На протяжении всего дня семьи принимали участие в интерактивных играх и конкурсах, дети с удовольствием посещали творческие мастер-классы и развлекательные зоны, а взрослые знакомились с новейшими моделями Škoda и участвовали в тест-драйвах.

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Особую атмосферу праздника дополнили партнерские площадки мероприятия. Дегустация вин Purcari, любимое детьми мороженое Sandra, прохладительные напитки от OM и Efes, а также активности, подготовленные Viorica Cosmetics, стали важной частью общего впечатления и сделали праздник еще более ярким и запоминающимся.

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Одним из самых популярных моментов дня стала зона тест-драйва, где гости смогли лично оценить Škoda Karoq, Škoda Kodiaq и Škoda Superb. Особый интерес вызвали новые электрифицированные версии Kodiaq iV и Superb iV, которые познакомили участников с современными технологиями и будущим мобильности.

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Завершился фестиваль традиционным розыгрышем призов, который подарил участникам множество ярких эмоций и стал красивым финалом насыщенного дня.

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Генеральный директор Škoda Moldova Maxim Buzdugan поблагодарил всех гостей за доверие к бренду и участие в мероприятии:

"Мы создавали ŠKODA Summer Fest прежде всего для людей — для наших клиентов, их семей и друзей. Нам хотелось подарить день, который позволит отвлечься от повседневной суеты, провести время вместе, насладиться природой и создать новые теплые воспоминания. Благодарим всех участников и наших партнеров за поддержку и атмосферу, которую мы создали вместе. Именно в этом заключается настоящий смысл философии Let's Explore."

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Проводя ŠKODA Summer Fest 2026, компания Škoda Moldova еще раз подтвердила свою приверженность ценностям бренда — доверию, семейным традициям, безопасности, инновациям и стремлению открывать новое вместе.

Потому что самые важные открытия — это не только новые дороги, но и моменты, которые мы разделяем с самыми близкими людьми.

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

Более 400 гостей стали частью Škoda Summer Fest 2026 — дня, наполненного семейными эмоциями, природой и духом открытий

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