Birovits Workshop отметит первый день рождения с подарками и розыгрышем кресла Ⓟ

26 сентября Birovits Workshop на улице Митрополита Бэнулеску-Бодони, 28/2, отметит год со дня открытия.

Магазин приглашает детей и взрослых на семейный праздник с творческими мастер-классами, квестом и гигантской раскраской. В этот же день стартует розыгрыш кресла, а все покупатели получат подарки.

Праздничные мастер-классы начнутся в 13:00 и 15:00. Дети будут лепить тортики из воздушного пластилина: выбирать цвета, создавать слои и придумывать украшения. Каждый участник унесёт домой собственную работу. В честь годовщины на занятия действует скидка 30%. Запись — в личных сообщениях Birovits; количество мест ограничено.

В программе также — детский квест и гигантская раскраска, над которой смогут поработать и дети, и родители.

Розыгрыш кресла продлится месяц. С 26 сентября покупатели смогут сохранять и регистрировать чеки по правилам акции. Имя победителя объявят через месяц после старта.

За первый год работы Workshop обслужил более 10 тысяч покупателей, сообщают в Birovits. Самой компании — 28 лет. Сегодня она объединяет сеть магазинов и собственное производство в Молдове, обеспечивая работой более 60 человек.

Заметную часть этого года заняла подготовка к учебному сезону. Более 3 тысяч покупателей собрали школьные портфели с Birovits. По опубликованным ценовым ориентирам на 2026 год, базовые школьные принадлежности обходятся в 800–1 300 леев, а комплект с новым рюкзаком — в 1 800–2 800 леев. В Birovits, по данным компании, базовый набор для учёбы можно подобрать в бюджет до 1 000 леев — в зависимости от школьного списка.

Компания является официальным представителем Deli и Maped в Молдове. На полках также представлены Pensan, Gamma, Fabriano и другие известные марки. В Birovits отмечают, что прямое сотрудничество с производителями помогает сочетать качество товаров с разумными ценами.

В этом году компания предложила работодателям ещё один способ поддержать сотрудников с детьми — подарочный сертификат Back to School. Корпоративные клиенты приобретали сертификаты для своих команд, а семьи самостоятельно выбирали нужные школьные принадлежности. Сертификатами воспользовались семьи 209 школьников. Кроме того, Birovits поставила канцтовары для учебного процесса в 28 школ и 37 детских садов, которые закупали их оптом.

Часть товаров Birovits производит в Молдове: цветную бумагу, белый, цветной и крафтовый картон, подарочные коробки и конверты разных размеров и цветов. Среди лидеров продаж собственного производства — ежедневники, еженедельники и календари. Как отмечают в компании, их для своего ассортимента закупают и другие продавцы канцтоваров. Поэтому знакомый календарь на рабочем столе вполне может быть произведён именно Birovits.

Ассортимент компании насчитывает около 10 тысяч наименований. Birovits работает с розничными покупателями, оптовыми и корпоративными клиентами: здесь можно собрать принадлежности для одного школьника, заказать материалы для целого класса или обеспечить офис всем необходимым — от бумаги и кофе до сейфов и шредеров.

Помимо Workshop на Бэнулеску-Бодони, 28/2, магазины Birovits в Кишинёве работают на ул. Мирон Костин, 10, ул. Петру Рареш, 39/1, и ул. Мирон Костин, 7. Выбрать товары и оформить заказ можно также онлайн на birovits.md.

26 сентября команда Birovits Workshop приглашает постоянных покупателей и новых гостей отметить первый день рождения магазина вместе. Место встречи — ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 28/2, напротив ASEM. Праздничные мастер-классы — в 13:00 и 15:00.