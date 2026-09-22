Безупречные условия покупки Volvo XC60 и XC90 в наличии Ⓟ

Volvo Cars Moldova объявляет о специальных условиях на модели внедорожников XC60 и XC90.

Volvo Cars Moldova объявляет о специальных условиях на модели внедорожников XC60 и XC90 в версиях бензин Mild и Plug-in Hybrid:

специальная цена

финансирование под 0% годовых

увеличенная гарантия 5 лет (или 200 000 км)



Volvo XC90

специальная цена 62 800 €

1300 € в месяц на 24 месяца под 0% годовых

гарантия 5 лет (200 000 км)

Внедорожник XC90 в элегантном скандинавском стиле — это естественный и надежный выбор для большой семьи. Просторный 7-местный премиальный кроссовер создан для того, чтобы каждая поездка была комфортной для всех пассажиров, объединяя в себе уютное внутреннее пространство и легендарные технологии безопасности, которыми Volvo гордится во всем мире.

Выбери свой Volvo XC90

Volvo XC60

специальная цена 46 950 €

979 € в месяц на 24 месяца под 0% годовых

гарантия 5 лет (200 000 км)

За годы уверенного лидерства в своем классе Volvo XC60 стал эталоном баланса. Это изысканный и безопасный премиальный SUV, который идеально подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для комфортных дальних путешествий всей семьей.

Выбери свой Volvo XC60



Где узнать больше

Полная информация об акции, а также возможность оставить заявку, доступны на странице кампании: www.volvocars.com

Для индивидуального подбора именно вашего Volvo и тест-драйва ждём вас в автосалоне на бул. Дмитрия Кантемира 14, Кишинёв, MD-2001,

или по телефону +373 22 578 930.