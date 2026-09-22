theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
22 Сентября 2026, 12:30
1 584
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Безупречные условия покупки Volvo XC60 и XC90 в наличии Ⓟ

Volvo Cars Moldova объявляет о специальных условиях на модели внедорожников XC60 и XC90.

Безупречные условия покупки Volvo XC60 и XC90 в наличии

Volvo Cars Moldova объявляет о специальных условиях на модели внедорожников XC60 и XC90 в версиях бензин Mild и Plug-in Hybrid: 

  • специальная цена 
  • финансирование под 0% годовых
  • увеличенная гарантия 5 лет (или 200 000 км)

Безупречные условия покупки Volvo XC60 и XC90 в наличии

Volvo XC90 

  • специальная цена 62 800 € 
  • 1300 € в месяц на 24 месяца под 0% годовых
  • гарантия 5 лет (200 000 км) 

Внедорожник XC90 в элегантном скандинавском стиле — это естественный и надежный выбор для большой семьи. Просторный 7-местный премиальный кроссовер создан для того, чтобы каждая поездка была комфортной для всех пассажиров, объединяя в себе уютное внутреннее пространство и легендарные технологии безопасности, которыми Volvo гордится во всем мире.

Выбери свой Volvo XC90 

Безупречные условия покупки Volvo XC60 и XC90 в наличии

Volvo XC60 

  • специальная цена 46 950 € 
  • 979 € в месяц на 24 месяца под 0% годовых
  • гарантия 5 лет (200 000 км)

За годы уверенного лидерства в своем классе Volvo XC60 стал эталоном баланса. Это изысканный и безопасный премиальный SUV, который идеально подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для комфортных дальних путешествий всей семьей.

Выбери свой Volvo XC60

Где узнать больше

Полная информация об акции, а также возможность оставить заявку, доступны на странице кампании: www.volvocars.com  

Для индивидуального подбора именно вашего Volvo и тест-драйва ждём вас в автосалоне на бул. Дмитрия Кантемира 14, Кишинёв, MD-2001,
или по телефону +373 22 578 930.

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте