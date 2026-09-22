Безупречные условия покупки Volvo XC60 и XC90 в наличии Ⓟ
Volvo Cars Moldova объявляет о специальных условиях на модели внедорожников XC60 и XC90.
Volvo Cars Moldova объявляет о специальных условиях на модели внедорожников XC60 и XC90 в версиях бензин Mild и Plug-in Hybrid:
- специальная цена
- финансирование под 0% годовых
- увеличенная гарантия 5 лет (или 200 000 км)
Volvo XC90
- специальная цена 62 800 €
- 1300 € в месяц на 24 месяца под 0% годовых
- гарантия 5 лет (200 000 км)
Внедорожник XC90 в элегантном скандинавском стиле — это естественный и надежный выбор для большой семьи. Просторный 7-местный премиальный кроссовер создан для того, чтобы каждая поездка была комфортной для всех пассажиров, объединяя в себе уютное внутреннее пространство и легендарные технологии безопасности, которыми Volvo гордится во всем мире.
Volvo XC60
- специальная цена 46 950 €
- 979 € в месяц на 24 месяца под 0% годовых
- гарантия 5 лет (200 000 км)
За годы уверенного лидерства в своем классе Volvo XC60 стал эталоном баланса. Это изысканный и безопасный премиальный SUV, который идеально подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для комфортных дальних путешествий всей семьей.
Где узнать больше
Полная информация об акции, а также возможность оставить заявку, доступны на странице кампании: www.volvocars.com
Для индивидуального подбора именно вашего Volvo и тест-драйва ждём вас в автосалоне на бул. Дмитрия Кантемира 14, Кишинёв, MD-2001,
или по телефону +373 22 578 930.