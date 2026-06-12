BERD’S поддерживает первый павильон Молдовы на Венецианской биеннале Ⓟ

С 9 мая по 22 ноября в пространстве Santa Veneranda в Венеции проходит выставка «В тысяча вторую ночь», автором которой является Павел Брэила — один из самых известных современных художников Республики Молдова.

Для BERD’S эта поддержка - больше, чем культурное партнёрство. Это возможность отметить 11 лет деятельности, оставаясь верными ценностям, которые лежат в основе отеля с самого начала: продвижению местной культуры, молдавских талантов и проектов, способствующих укреплению имиджа страны за рубежом.

Отношения между BERD’S и Павлом Брэилой имеют свою историю. На протяжении многих лет работы художника были интегрированы в пространства отеля как часть постоянного диалога между гостеприимством, искусством и культурной идентичностью.

Участие Молдовы в Биеннале является важным событием для местной художественной сцены и возможностью представить миру подлинный взгляд на современную молдавскую культуру.

Поддерживая этот проект, BERD’S вновь подтверждает свою приверженность инициативам, которые продвигают Молдову на международном уровне, и превращает своё 11-летие в жест с культурным и символическим значением.

Для нас большая честь быть частью этого исторического момента. Мы приглашаем посетителей Биеннале открыть для себя Павильон Республики Молдова и выставку «В тысяча вторую ночь» - проект, который делает Молдову ближе к международной художественной сцене.

