BERD’S поддерживает первый павильон Молдовы на Венецианской биеннале Ⓟ
В этом году BERD’S отмечает 11-летие особым образом - поддерживая участие Республики Молдова в престижной Венецианской биеннале искусств, где наша страна впервые в истории представлена официальным национальным павильоном.
С 9 мая по 22 ноября в пространстве Santa Veneranda в Венеции проходит выставка «В тысяча вторую ночь», автором которой является Павел Брэила — один из самых известных современных художников Республики Молдова.
Для BERD’S эта поддержка - больше, чем культурное партнёрство. Это возможность отметить 11 лет деятельности, оставаясь верными ценностям, которые лежат в основе отеля с самого начала: продвижению местной культуры, молдавских талантов и проектов, способствующих укреплению имиджа страны за рубежом.
Отношения между BERD’S и Павлом Брэилой имеют свою историю. На протяжении многих лет работы художника были интегрированы в пространства отеля как часть постоянного диалога между гостеприимством, искусством и культурной идентичностью.
Участие Молдовы в Биеннале является важным событием для местной художественной сцены и возможностью представить миру подлинный взгляд на современную молдавскую культуру.
Поддерживая этот проект, BERD’S вновь подтверждает свою приверженность инициативам, которые продвигают Молдову на международном уровне, и превращает своё 11-летие в жест с культурным и символическим значением.
Для нас большая честь быть частью этого исторического момента. Мы приглашаем посетителей Биеннале открыть для себя Павильон Республики Молдова и выставку «В тысяча вторую ночь» - проект, который делает Молдову ближе к международной художественной сцене.