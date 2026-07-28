Autodoc превратил корпоративное мероприятие в фестиваль в Кишинёве Ⓟ

Корпоративное мероприятие, которое вышло за рамки классического формата и превратилось в настоящий фестиваль.

Благодаря креативной концепции, впечатляющей постановке, международным артистам, живой музыке, интерактивным активностям и зрелищному шоу фейерверков этот вечер стал ярким праздником людей, достижений и командного духа.

Атмосферу дополнили масштабная сцена, визуальные эффекты, живое музыкальное сопровождение и особенные моменты, объединившие сотрудников и гостей в пространстве, наполненном энергией. Мероприятие было задумано как общее впечатление, где каждая деталь способствовала созданию праздничной атмосферы.

Одним из самых впечатляющих моментов вечера стало шоу фейерверков, озарившее небо и ставшее ярким завершением масштабного события.

В то же время представительство компании в Республике Молдова отметило в этом году ещё одно важное достижение: Государственная налоговая служба вручила компании Сертификат доверия и присвоила статус «Налогоплательщик с высокой степенью доверия». Эта награда стала признанием ответственности, прозрачности и высокого уровня соблюдения налоговых обязательств, продемонстрированных компанией.

Mihai Sendrea, Global Event Manager, AUTODOC:

«Для нас очень важно создавать незабываемую атмосферу в каждой стране, где мы организуем мероприятия. В этом году в Кишинёве мы были рады видеть рядом с нами и наших коллег из Украины, что сделало это событие ещё более особенным».

Присутствие коллег из Украины придало мероприятию международный масштаб и ещё больше укрепило чувство принадлежности к единой команде, объединённой вне зависимости от границ.

Этим мероприятием AUTODOC продемонстрировал, что корпоративное событие может быть гораздо большим, чем просто встреча коллег, — оно может стать настоящим опытом, наполненным эмоциями, энергией и моментами, которые остаются в памяти.

AUTODOC — одна из крупнейших онлайн-платформ по продаже автозапчастей в Европе и один из лидеров индустрии автомобильного послепродажного обслуживания предоставляющий клиентам из многих европейских стран доступ к широкому ассортименту автозапчастей и автомобильных товаров.