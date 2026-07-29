Auto Outlet: BYD или Geely - 2 китайских бренда, которые меняют автоминдустрию Ⓟ

Еще несколько лет назад о BYD и Geely знали немногие. Сегодня эти два китайских бренда успешно конкурируют с известными мировыми автопроизводителями

В новом видеоматериале от Auto Outlet рассказывается об истории этих компаний и о том, чем они отличаются друг от друга.

BYD — от производства аккумуляторов до одного из лидеров автомобильной отрасли

Компания BYD была основана в 1995 году как производитель аккумуляторов для мобильных телефонов и другой электроники. В 2003 году она вышла на автомобильный рынок, а накопленный опыт в разработке аккумуляторов стал одним из главных преимуществ при создании электромобилей и plug-in hybrid моделей.

Сегодня BYD самостоятельно разрабатывает и производит аккумуляторы, электродвигатели, гибридные силовые установки и другие ключевые компоненты. Такой подход позволяет компании полностью контролировать процесс разработки и производства. Автомобили BYD уже представлены в десятках стран, а сама компания входит в число крупнейших мировых производителей электрифицированных автомобилей.

Geely — автомобильный концерн с глобальными амбициями

Компания Geely была основана в 1986 году, а выпуск автомобилей начала в 1997 году. За последние два десятилетия она значительно расширила свое присутствие на мировом рынке, превратившись в международный автомобильный концерн благодаря инвестициям в исследования и приобретению известных брендов.

Сегодня Geely владеет или контролирует такие марки, как Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr и Lynk & Co. Технологии, разработанные внутри группы, широко применяются в автомобилях Geely. Компания активно инвестирует в электрификацию, интеллектуальные системы и современные решения в сфере мобильности, укрепляя свои позиции среди ведущих мировых автопроизводителей.

Разные подходы — одна цель

И BYD, и Geely активно развивают электрификацию, интеллектуальные технологии и современные системы помощи водителю. В результате появляются автомобили нового поколения, которые предлагают высокий уровень комфорта, безопасности и оснащения при привлекательном соотношении цены и возможностей.

В новом видеоматериале подробно рассматриваются два кроссовера одного класса — BYD Sealion 06 и Geely Galaxy Starship 7. В обзоре показаны их дизайн, интерьер, технологии, поведение на дороге и основные отличия между моделями.

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