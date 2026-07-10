Arctica Service: В Молдове начался пик спроса на кондиционеры - как не прогадать Ⓟ

Летний ажиотаж на рынке кондиционеров в Молдове набирает обороты. Директор климатической компании ArcticaService Егор Мартынов рассказал, как быстро получить качественный монтаж, сэкономить и не потерять гарантию.

Каждое жаркое лето сценарий повторяется: температура поднимается выше +30, и телефоны климатических компаний раскаляются вместе с воздухом. В пик сезона на рынке начинается ажиотаж: у случайных «мастеров по объявлению» появляется поток заказов, а качество монтажа падает. Как в этих условиях быстро получить работающий кондиционер и не потерять гарантию, рассказывает Егор Мартынов — директор компании ArcticaService, которая более 20 лет продаёт, устанавливает и обслуживает кондиционеры по всей Молдове. Ниже — главные выводы беседы, полная версия — в видео в конце статьи.

Как получить установку быстро даже в сезон

«Гром не грянет — мужик не перекрестится: многие вспоминают о кондиционере в первый день жары», — говорит Егор Мартынов. Тем, кто планирует покупку заранее, достаётся спокойный выбор модели и удобная дата. Но и в разгар лета решение есть: в ArcticaService работает лист ожидания — заявки распределяются по слаженному графику бригад, и при появлении свободного окна мастера приезжают раньше назначенного срока. Купить кондиционер в Кишинёве с установкой можно в один заказ: подбор, доставка и монтаж закрывает одна команда, без поиска «кто поставит».

Почему дешёвый монтаж оборачивается дорогим ремонтом

Вместе со спросом на рынке выросло и число частных «мастеров по объявлению». Результат их работы часто одинаков: плохо завальцованные трубы, утечка фреона, перегрев и сгоревший компрессор.

«Если кондиционер установили неавторизованные люди и допустили ошибку, о гарантии речи уже не идёт. Магазин отправит вас к монтажникам, а их номер к тому времени может быть недоступен», — объясняет Егор Мартынов.

Официальная установка кондиционера решает вопрос ответственности: компания ставит печать в гарантийном талоне, выдаёт чек и отвечает за результат. ArcticaService даёт 2 года гарантии на монтаж — столько же, сколько производители дают на саму технику. Опасаться пыли и «разрухи» после мастеров тоже не стоит: современные сухорезы и строительные пылесосы позволяют установить блок так, что после бригады не нужно убирать.

Чистка кондиционера — не маркетинг, а требование производителя

Обслуживание минимум раз в год прописано в инструкции любого производителя, для коммерческих помещений — дважды в год. Забитые радиаторы снижают теплосъём и повышают расход электроэнергии, а во влажной среде внутреннего блока развивается плесень, которой затем дышат все в помещении.

«Приезжаем на профилактику — кондиционер не чистили пять лет, барабан вентилятора не крутится от налипшей грязи. Проблема в том, что этим воздухом дышат люди», — говорит директор ArcticaService.

Профессиональное обслуживание кондиционеров — это не просто мойка фильтров: мастера проверяют давление хладагента и электрические параметры, очищают радиаторы парогенератором и специальной химией. Тревожные признаки, что чистка нужна срочно, — запах при включении, посторонний шум, слабый холод.

Как правильно подобрать кондиционер

Базовое правило — примерно 1 кВт холодопроизводительности на 10 м²: модель на 9000 BTU (около 2,5 кВт) рассчитана на комнату до 25 м². Для кухни — минимум 12000 BTU независимо от площади: плита и техника дают дополнительное тепло. И главное — один кондиционер на одну комнату: блок в коридоре квартиру не охладит, холодному воздуху мешают тепловые подушки в комнатах, где нет циркуляции.

Инверторный кондиционер стоит дороже систем on/off, но плавно регулирует мощность, работает тише и экономит электроэнергию — по словам эксперта, разница видна в счетах. Из среднего сегмента внимания заслуживают Gree, Cooper&Hunter, Hyundai и Inventor: проверенные заводы, честные характеристики, Wi-Fi-управление. В ArcticaService доступна рассрочка.

Подобрать модель и заказать монтаж с гарантией 2 года можно на сайте arcticaservice.md или по телефону +373 799 95 511 — менеджер сразу согласует ближайшую доступную дату. Специалисты рассчитают мощность под конкретное помещение и подскажут, где установить блок с учётом ремонта и пожеланий.

тел: +373 799 95 511

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