АРБОМ объявляет о поддержке Levski Trakia и планах по модернизации стадиона в Тараклии Ⓟ
Ассоциация по поддержке болгарской общности в Молдове (АРБОМ) окажет финансовую поддержку футбольной команде Levski Trakia из Тараклии. Об этом заявил председатель АРБОМ Пламен Миланов на встрече с руководством и членами клуба.
По словам Миланова, спонсорская поддержка составит 120 тысяч леев в год, а средства руководство команды сможет использовать в том числе для выполнения условий, необходимых для лицензирования и участия в чемпионатах Молдовы.
«Учитывая успех команды Levski Trakia из Тараклии, Ассоциация по поддержке болгарской общиности в Молдове приняла решение поддержать этот клуб, чтобы уже в следующем году он смог достичь одной из своих главных целей — выйти во Вторую лигу», — заявил Пламен Миланов.
Главный тренер команды Дмитрий Тодоров считает, что финансовая поддержка крайне важна для клуба и игроков.
«Для нас это, прежде всего, стабильность. Нам больше не придется думать, где найти деньги на премии для детей, потому что у нас юниоры играют бесплатно. Очень сложно мотивировать их приходить на матчи, когда они ничего не получают. Эта поддержка поможет нам сохранить их в команде и полностью посвятить себя футболу», — заявил Тодоров.
В то же время председатель АРБОМ объявил о намерении запустить масштабный проект модернизации городского стадиона в Тараклии, который должен стать базой клуба Levski Trakia и способствовать развитию спортивной инфраструктуры на юге страны.
«Мы приехали вместе с ответственным за спортивную инфраструктуру Федерации футбола Молдовы, чтобы оценить состояние стадиона и запустить процесс модернизации, чтобы местная команда и все молодые спортсмены могли проводить здесь официальные матчи Второй лиги. Федерация готова инвестировать вместе с нами в этот проект. Нам также предстоит обсудить этот вопрос с представителями городской администрации», — заявил Миланов.
По его словам, ориентировочная стоимость проекта составляет около 8 миллионов леев, а поддержку окажет Федерация футбола Молдовы (FMF).
Эксперт FMF по инфраструктуре Игорь Солтанич считает, что после модернизации стадион в Тараклии сможет принимать матчи Лиги Б.
«Существует категоризация стадионов, и чем выше лига, тем строже критерии. Судя по тому, что мы видим здесь, у стадиона очень большой потенциал», — отметил Солтанич.
В свою очередь капитан команды Levski Trakia Мартин Лукианов говорит, что модернизация стадиона напрямую повлияет на качество игры и безопасность футболистов.
«Если стадион будет отремонтирован, это будет великолепно. Повысится качество футбола, брака будет на футбольном поле и меньше травм, потому что нынешнее поле создает игрокам много проблем», — заявил он.
ФК Levski Trakia из Тараклии недавно стал чемпионом Молодежной лиги U-19.
