Apple Authorized Reseller: в Молдове начался предзаказ на iPhone 18 Pro Ⓟ

В 2026 году компания Apple представила сразу несколько заметных новинок: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, новые Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, а также AirPods 5.

Уже сегодня, 18 сентября, в Молдове открыт предзаказ на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а с 25 сентября модели появятся в продаже у официальных партнеров Apple: iSpace, Enter, Orange, Moldcell, Bomba, iStore, Ultra и Maximum.

Только до 27 сентября у официальных партнеров Apple iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можно будет оформить в рассрочку на 12 месяцев без процентов, всего от 2 642 леев в месяц, а также приобрести новинки по программе Trade-In. При обмене iPhone 16 Pro на iPhone 18 Pro можно получить дополнительно до 1 700 леев к оценочной стоимости устройства.

Давайте разберем, чем примечательны новинки Apple в этом году.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: больше возможностей для съемки

Главное обновление камеры связано с 48 Мп Fusion-камерой с переменной диафрагмой. Она подстраивается под условия съемки, регулируя количество света и помогая лучше контролировать глубину кадра.

За быструю работу отвечает чип A20 Pro, а обновленная система охлаждения помогает сохранять стабильную производительность даже при высокой нагрузке.

Есть изменения и в зарядке: при использовании совместимого адаптера около 50% заряда можно получить примерно за 15 минут. Как и в предыдущих моделях iPhone, адаптер не входит в комплект поставки.

Особое внимание в новой линейке привлекают оттенки Glacier и Burgundy.

iPhone Duo: первый складной iPhone

Главной новинкой презентации стал iPhone Duo, первый складной iPhone Apple, представленный в оттенках Star White и Night Sky.

В сложенном виде им можно пользоваться как обычным смартфоном. Если раскрыть устройство, появляется большой экран, на котором удобно смотреть контент, общаться по видеосвязи или работать сразу с несколькими приложениями.

iPhone Duo можно поставить на поверхность и использовать для съемки или видеозвонков без дополнительной подставки. А внешний экран позволяет человеку в кадре видеть, как получится фотография.

Предзаказ на iPhone Duo начнется в октябре-ноябре 2026 года.

Apple Watch Series 12: здоровье и восстановление в течение дня

Apple Watch Series 12 помогают лучше следить за самочувствием и ежедневной активностью.

Часы чаще считывают пульс и другие важные показатели, функция Readiness помогает понять, насколько организм готов к нагрузке и успел ли восстановиться после активности. Также они следят за сном и помогают во время тренировок.

Apple Watch Ultra 4: для спорта и приключений

Apple Watch Ultra 4 ориентирован на спорт, тренировки на открытом воздухе и путешествия.

Часы помогают оценивать самочувствие и восстановление, а точный GPS фиксирует маршрут во время бега, велотренировок, походов и других активностей.

Прочный титановый корпус рассчитан на активное использование в самых разных условиях.

AirPods 5: звук, подстраивающийся под окружающую среду

AirPods 5 адаптируют звучание к тому, что происходит вокруг, и помогают уменьшить посторонний шум.

Если начинается разговор, громкость звука в наушниках автоматически снижается. А для поддерживаемых языков перевод речи можно услышать прямо в наушниках.

Trade-In: простой способ сделать апгрейд

С помощью программы Trade-In, стоимость текущего устройства можно учесть при покупке нового устройства Apple. А иногда и получить дополнительный бонус к оценке вашего смартфона.

У авторизованных партнеров Apple доступны официальная гарантия, сертифицированный сервис и специальные предложения.

Напоминаем, что предзаказ на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартует сегодня, 18 сентября, а продажи в Молдове начнутся уже с 25-го сентября.