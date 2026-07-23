Anderra Construct: бесплатный проект для тех, кто строит дом Ⓟ

Anderra Construct строит дома в Молдове — от разработки проекта до возведения коробки или до готового дома «под ключ». Клиенты могут ежедневно следить за ходом работ по видео, а проект дома предоставляется бесплатно.

Для многих жителей Молдовы строительство собственного дома ассоциируется со стрессом: сорванные сроки, скрытые расходы, бригады, которые внезапно исчезают со стройплощадки. Anderra Construct построила свою репутацию на противоположном принципе — полной прозрачности.

Это одна из немногих компаний в стране, которая сопровождает проект от первого расчета стоимости до установки мебели. Тем, кто предпочитает заниматься внутренней отделкой самостоятельно и в удобном темпе, компания предлагает возведение дома на этапе «коробки» — с готовыми фундаментом, стенами и крышей.

Ход работ — под контролем каждый день

Главная особенность Anderra Construct — ежедневные видеоотчеты в социальных сетях. Заказчик может наблюдать каждый этап строительства: от армирования фундамента до финальных отделочных работ. Никаких обещаний на словах — достаточно открыть TikTok, Instagram или Facebook и своими глазами увидеть, какие материалы используются и насколько точно соблюдается технология строительства.

Собственная команда специалистов без субподрядчиков

Одна из самых распространенных проблем на стройке — размытая ответственность, когда разные этапы выполняют случайно привлеченные подрядчики. В Anderra Construct все работы — от устройства фундамента и возведения стен до монтажа кровли и отделки — выполняют штатные специалисты компании. Такой подход позволяет поддерживать стабильно высокое качество на каждом этапе и полностью отвечать за конечный результат. На все выполненные работы предоставляется гарантия.

Сроки закреплены в договоре

Любая задержка на стройке — это дополнительные расходы и лишние переживания для заказчика. Благодаря четкой организации процессов и использованию профессиональной техники Anderra Construct сдает объекты точно в сроки, указанные в договоре.

Проект дома — бесплатно

Каждый клиент, который выбирает Anderra Construct, получает проект дома бесплатно. Консультация также предоставляется бесплатно — достаточно позвонить по телефону +373 62 030 276 или оставить заявку на сайте компании.

Позвоните уже сегодня и сделайте первый шаг к собственному дому. Все остальное возьмет на себя Anderra Construct.