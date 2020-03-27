Амброзия уже близко: Bionette поможет защититься от аллергии Ⓟ
С начала августа и до конца сентября для тысяч жителей Молдовы наступает самый сложный период года — сезон цветения амброзии.
Заложенный нос, непрерывное чихание, зуд, обильные выделения, слезотечение и бессонные ночи способны буквально выбить человека из привычной жизни.
Но ждать, пока аллергия проявится в полную силу, необязательно. Bionette позволяет начать профилактику заранее и уменьшить выраженность аллергического ринита без постоянной лекарственной нагрузки.
Израильская технология, проверенная клинически
Bionette — медицинский аппарат, разработанный израильской компанией Biolight Corp. для НЕмедикаментозного лечения аллергического ринита. Сегодня технология применяется более чем в 40 странах мира, включая государства Европейского союза, Великобританию, Канаду, Австралию и Израиль. В Молдове Bionette доступен с 2020 года и успешно используется пациентами с аллергическим ринитом.
Принцип действия основан на интраназальной фототерапии. Два светодиода воздействуют инфракрасным светом с длиной волны около 630 нм непосредственно на слизистую оболочку носа, помогая уменьшить местное аллергическое воспаление и чрезмерную реакцию на пыльцу. В результате, более чем в 73% случаев удается добиться уменьшения мучительных симптомов аллергии:
- Заложенности носа
- Зуда и чихания
- Обильных выделений из носа
- Воспаления глаз (конъюнктивита)
Эффективность метода изучалась в более чем 15 клинических исследованиях. В двойном слепом рандомизированном исследовании применения LED-фототерапии у детей с аллергическим ринитом было отмечено улучшение клинических симптомов примерно на 70%.
Всего несколько минут в день
Bionette не содержит лекарств и не вызывает сонливости. Его можно использовать самостоятельно либо вместе с терапией, назначенной врачом.
Аппарат подходит:
- взрослым и детям с 6 лет;
- беременным и кормящим женщинам;
- людям, желающим сократить потребность в противоаллергических и гормональных препаратах.
Применение рекомендуется начинать до активного цветения амброзии или при первых симптомах, поскольку регулярная фототерапия помогает снизить реактивность слизистой носа к аллергенам.
Не ждите первого приступа!
Сезон амброзии может начаться уже 9-12 августа. Приобретите Bionette заранее и начните курс до того, как чихание, заложенность носа и слезотечение нарушат ваши планы.
Купите Bionette сейчас — чтобы август и сентябрь прошли со свободным дыханием, а не в постоянной борьбе с аллергией!
Гарантия на аппарат 2 года. Цена 1260 лей.
Официальный дистрибьютор в Молдове – сеть медицинских магазинов MEDHELPER: г.Кишинев, ул. Короленко 9, ул. Тома Чорба 24
Телефоны: 079310030, 079454504, 079310040
Медицинское изделие (Рег.№ в Молдове DM000268847 от 27.03.2020 г.). Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.