Амброзия уже близко: Bionette поможет защититься от аллергии Ⓟ

С начала августа и до конца сентября для тысяч жителей Молдовы наступает самый сложный период года — сезон цветения амброзии.

Заложенный нос, непрерывное чихание, зуд, обильные выделения, слезотечение и бессонные ночи способны буквально выбить человека из привычной жизни.

Но ждать, пока аллергия проявится в полную силу, необязательно. Bionette позволяет начать профилактику заранее и уменьшить выраженность аллергического ринита без постоянной лекарственной нагрузки.

Израильская технология, проверенная клинически

Bionette — медицинский аппарат, разработанный израильской компанией Biolight Corp. для НЕмедикаментозного лечения аллергического ринита. Сегодня технология применяется более чем в 40 странах мира, включая государства Европейского союза, Великобританию, Канаду, Австралию и Израиль. В Молдове Bionette доступен с 2020 года и успешно используется пациентами с аллергическим ринитом.

Принцип действия основан на интраназальной фототерапии. Два светодиода воздействуют инфракрасным светом с длиной волны около 630 нм непосредственно на слизистую оболочку носа, помогая уменьшить местное аллергическое воспаление и чрезмерную реакцию на пыльцу. В результате, более чем в 73% случаев удается добиться уменьшения мучительных симптомов аллергии:

Заложенности носа

Зуда и чихания

Обильных выделений из носа

Воспаления глаз (конъюнктивита)

Эффективность метода изучалась в более чем 15 клинических исследованиях. В двойном слепом рандомизированном исследовании применения LED-фототерапии у детей с аллергическим ринитом было отмечено улучшение клинических симптомов примерно на 70%.

Всего несколько минут в день

Bionette не содержит лекарств и не вызывает сонливости. Его можно использовать самостоятельно либо вместе с терапией, назначенной врачом.

Аппарат подходит:

взрослым и детям с 6 лет;

беременным и кормящим женщинам;

людям, желающим сократить потребность в противоаллергических и гормональных препаратах.

Применение рекомендуется начинать до активного цветения амброзии или при первых симптомах, поскольку регулярная фототерапия помогает снизить реактивность слизистой носа к аллергенам.

Не ждите первого приступа!

Сезон амброзии может начаться уже 9-12 августа. Приобретите Bionette заранее и начните курс до того, как чихание, заложенность носа и слезотечение нарушат ваши планы.

Купите Bionette сейчас — чтобы август и сентябрь прошли со свободным дыханием, а не в постоянной борьбе с аллергией!

Гарантия на аппарат 2 года. Цена 1260 лей.

Официальный дистрибьютор в Молдове – сеть медицинских магазинов MEDHELPER: г.Кишинев, ул. Короленко 9, ул. Тома Чорба 24

Телефоны: 079310030, 079454504, 079310040

Медицинское изделие (Рег.№ в Молдове DM000268847 от 27.03.2020 г.). Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.