Air Jordan 1 Mid задаёт тон: что ещё подготовил Nike этой осенью Ⓟ

Новая осенняя коллекция Nike уже доступна в Grand Hall.

В центре внимания — культовый Jordan, который этой осенью становится одним из главных акцентов коллекции. Узнаваемые Air Jordan 1 Mid, более лаконичные Jordan Court Connect Low, объёмные куртки, тёплый флис и актуальные модели кроссовок — всё, чтобы собрать новый образ от первого до последнего элемента.

Что выбрать этой осенью? Мы собрали ключевые новинки Nike в готовые looks — знакомьтесь с коллекцией и находите свой образ нового сезона.

Jordan: легенда, которая остаётся актуальной

Один из самых узнаваемых силуэтов Jordan и та самая пара, которая практически не зависит от трендов. Высокий профиль, характерные детали и баскетбольное наследие модели делают Air Jordan 1 Mid заметным акцентом даже в самом простом образе. В новой коллекции представлены две расцветки. Их легко сочетать с джинсами, свободными брюками, худи или объёмной осенней курткой. Отличный выбор для тех, кто хочет добавить в повседневный гардероб узнаваемую эстетику Jordan.

Когда температура начинает снижаться, многослойность становится главным преимуществом образа. Hoodie Nike Club Full-Zip Fleece - 1699 леев и штаны Nike Club Open-Hem Fleece Trousers — 1399 леев создают комфортную базу на каждый день. Мягкий флис помогает сохранить тепло, а расслабленный крой позволяет чувствовать себя свободно в течение всего дня. Сверху жилетка Club Therma-FIT Down Puffer. Завершают образ Nike Air Max TL 2.5 - выразительные кроссовки с характерной эстетикой Air Max. Они добавляют динамики спокойному комплекту и делают его более заметным.

Тёплая нейтральная палитра особенно органично смотрится осенью. Жилет Nike Sportswear Therma-FIT добавляет дополнительный слой утепления, при этом оставляя больше свободы движений. Жилет удобно носить поверх худи или свитшота, когда для полноценной куртки ещё достаточно тепло. В основе образа худи Studio Fleece Oversized Pullover за 1599 леев и штаны Nike Studio Fleece Mid-Rise Open-Hem за 1499 леев. Кроссовки Nike V5 RNR завершают look спортивным ретро-акцентом. Многослойный дизайн делает модель визуально интересной, но достаточно универсальной для ежедневных сочетаний.

Tech Fleece — городской функционал

Tech Fleece ценят за сочетание тепла и относительно лёгкой конструкции. Комплект выглядит минималистично и современно, поэтому его легко носить не только для активного отдыха, но и как полноценный городской образ. В пару к нему Nike P-6000 сейчас за 2999 леев. Дизайн модели вдохновлён беговыми силуэтами Nike прошлых лет: многослойный верх добавляет фактуры и хорошо контрастирует с лаконичным чёрным комплектом.

Худи Nike Studio Fleece Full-Zip - 1499 леев и штаны Studio Fleece High-Rise Oversized Cuffed - 1499 леев— вариант для тех дней, когда на первом месте комфорт. Свободная посадка позволяет легко создавать расслабленные многослойные сочетания, а нейтральный оттенок делает комплект особенно универсальным. И здесь сложно придумать более узнаваемое завершение, чем Nike Air Force 1. Чистый силуэт и классический дизайн позволяют носить эту пару практически с чем угодно — от спортивного костюма до джинсов и длинного пальто.

Jordan в более минималистичном прочтении

Jordan Court Connect Low предлагают более сдержанный низкий силуэт, сохраняя характер бренда. Такая модель легко вписывается в повседневный гардероб и не требует сложной стилизации. Сочетаем её с French Terry Hoodie — 1799 леев и Open-Hem Fleece Trousers — 1899 леев. Получается монохромный городской образ, в котором свободный крой и мягкие материалы отвечают за комфорт, а светлые Jordan создают контрастный акцент.

Осенью именно верхняя одежда начинает определять весь образ. В новой коллекции есть несколько вариантов для разной погоды. Куртка Nike PrimaLoft Therma-FIT Loose - объёмная утеплённая модель для более холодных дней. Сочетание утеплителя PrimaLoft и технологии Therma-FIT помогает удерживать тепло, а свободная посадка оставляет достаточно пространства для худи или свитшота под курткой.

Куртка Nike Sportswear Therma-FIT Jacket за 2999 леев это ещё один практичный вариант для прохладного сезона. Финальный штрих — компактные аксессуары. Aura Cross-Body Bag — 999 леев и Premium Cross-Body Bag — 799 леев позволяют держать необходимые мелочи под рукой и при этом не перегружать образ.

Не откладывайте обновление осеннего гардероба — приходите примерить новинки и собрать свой идеальный look в официальном магазине Nike в Grand Hall, 3 этаж.