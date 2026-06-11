Adidas: Вдохновленные игрой: новые коллекции adidas в Factory Store Ⓟ

Разделить атмосферу большого футбольного события можно и в Молдове — в adidas Factory Store, первом магазине такого формата в стране, с ценами от поставщиков. Здесь представлены новейшие коллекции adidas, объединяющие спортивные инновации, культовый дизайн и комфорт на каждый день. В новом сезоне особое внимание заслуживают как официальные футбольные коллекции, вдохновленные главным турниром планеты, так и lifestyle-линейки, которые легко интегрируются в современный городской гардероб. Предлагаем познакомиться с новыми образами из коллекций adidas, доступных в adidas Factory Store.

Футболка adidas Argentina 26 Home за 1999 леев в культовых цветах сборной Аргентины станет главным акцентом любого спортивного гардероба. Шорты adidas 3-Stripes Swim Shorts добавляют образу легкость и универсальность, а кроссовки adidas Adistar 3 всего за 2299 леев обеспечивают комфорт в движении на протяжении всего дня. Идеальный выбор для тех, кто вдохновляется атмосферой FIFA World Cup 2026™ и любит сочетать спорт со стильной повседневной одеждой.

Футболка adidas Germany 26 Home всего за 999 леев сочетает культовый дизайн команды с комфортом на каждый день. Шорты adidas Tiro 26 League Training всего за 299 леев обеспечивают свободу движений и отлично подходят как для тренировок, так и для активного отдыха. Завершают образ бутсы adidas Predator League, созданные для уверенной игры и максимального контроля мяча. Сейчас всего за 2299 леев. Идеальный выбор для поклонников футбола и динамичного образа жизни.

Футболка adidas Italy Originals за 1199 леев и брюки adidas Italy Originals вдохновлены футбольной культурой и культовым стилем бренда. Завершают look легендарные кроссовки adidas Samba OG всего за 2499 леев — модель, которая давно стала символом уличной моды. Этот образ идеально подойдет для тех, кто хочет оставаться в центре внимания как на футбольных матчах, так и в городской среде.

Яркий образ для тех, кто любит быть в центре внимания. Футболка adidas Spain 26 Home за 1999 леев отражает характер и энергию одной из самых зрелищных сборных мира. Шорты adidas 3-Stripes всего за 899 леев. Добавляют комфорта и делают образ универсальным для активного отдыха. Завершают look бутсы adidas Predator League за 1499 леев, созданные для уверенной игры и максимального контроля на поле.

Этот образ объединяет футбол, музыку и культовое наследие Ямайки. Костюм adidas Jamaica x Bob Marley Originals с фирменными красно-желто-зелеными деталями выглядит ярко и узнаваемо. Легендарные adidas Samba OG всего за 2499 леев идеально дополняют образ, подчеркивая его ретро-эстетику и актуальность. Отличный выбор для тех, кто ценит оригинальный стиль, вдохновленный культурой и спортивным наследием adidas.

Этот образ вдохновлен миром автоспорта и партнерством adidas с командой Audi Revolut F1 Team. Олимпийка adidas F1 Team DNA всего за 1399 леев и брюки F1 Team DNA за 1299 леев сочетают спортивный комфорт, современные технологии и динамичный дизайн. Кроссовки adidas Run 70s 2.0 за 1499 леев завершают look, добавляя ему универсальности и комфорта на каждый день. Отличный выбор для тех, кто ценит скорость, инновации и актуальный спортивный стиль.

Встречайте атмосферу большого спорта вместе с adidas Factory Store. Здесь вас ждут новые футбольные и lifestyle-коллекции, культовые модели обуви и выгодные предложения на любимые товары adidas. Ждем вас в adidas Factory Store в PORT MALL, где спорт, мода и вдохновение встречаются в одном пространстве.

📍 PORT MALL, etajul 3

📲 Наши социальные сети Facebook | Instagram | TikTok