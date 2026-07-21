Adidas: Готовые образы со скидками до 50% Ⓟ

Лето еще не сказало своего последнего слова. Впереди солнечные дни, поездки, прогулки, отпуск и множество поводов выглядеть стильно.

А значит, сейчас — идеальный момент обновить гардероб с любимыми моделями adidas по привлекательным ценам. В adidas стартовал Summer Sale — скидки до 50% на одежду и кроссовки. Мы собрали несколько готовых образов, которые легко станут частью вашего лета. Выбирайте стиль, который подходит именно вам, и наслаждайтесь сезоном вместе с adidas.

Лето в стиле streetwear

Если этим летом вы выбираете комфорт, свободу движений и современную городскую эстетику, этот образ создан именно для вас. Шорты adidas NEU C SHO за 699 леев идеально подходят для прогулок, путешествий и активных выходных. Дополните их футболкой adidas BASKETBALL WARM, вдохновленной баскетбольной культурой adidas, а завершают образ легендарные adidas Campus 00s со скидкой 30% — кроссовки, которые уже стали настоящей иконой уличной моды. Их узнаваемый силуэт легко сочетается практически с любым летним гардеробом и остается актуальным сезон за сезоном.

Спортивный минимализм с ретро-акцентом

Базовая футболка adidas NEU C за 599 леев создает спокойную основу образа и легко сочетается с другими элементами гардероба. Шорты adidas Z.N.E. WOVEN со скидкой 40% добавляют спортивную динамику и обеспечивают комфорт в течение всего дня. Главный акцент — кроссовки adidas Gazelle Indoor. Модель с выразительным ретро-характером давно вышла за пределы спортивной экипировки и стала важной частью современной streetwear-культуры. Сейчас всего за 1499 леев.

Этим летом обновить коллекцию кроссовок можно особенно выгодно. Для активного ритма и комфортных тренировок выбирайте adidas Response Pace — сейчас всего 999 леев. Поклонникам спортивной классики подойдет модель RUN 70s сейчас всего за 999 леев. Тем, кто предпочитает культовый streetwear, стоит обратить внимание на Gazelle Indoor — узнаваемый ретро-силуэт сейчас за 1499 леев.

Идеальный look для прохладных летних вечеров, путешествий и прогулок. Свободный крой худи и брюк LOOSE MESH со скидкой 25% обеспечивает максимальный комфорт, а легендарные adidas SL 72 всего за 1499 леев добавляют образу винтажный характер.

Летняя классика для нее

Легкий, стильный и универсальный образ, который одинаково хорошо подойдет для прогулок, путешествий и отдыха. Футболка adidas STADIUM TEE со скидкой 50% и шорты Z.N.E. WOVEN за 699 леев создают комфортный летний комплект, а культовые adidas Campus делают его по-настоящему модным. Сейчас всего за 1699 леев.

Яркий акцент на каждый день

Лето — лучшее время, чтобы добавить в гардероб немного цвета и смелых деталей. Шорты adidas AOP ADI-BREAK всего за 799 леев с выразительным принтом, свободная футболка GRAPHIC BF TEE и кроссовки adidas Crazychaos 2000 за 999 леев создают современный образ, который идеально подойдет для прогулок по городу, путешествий, встреч с друзьями и активных выходных.

Этот образ создан для тех, кто ценит комфорт, качественные материалы и современную интерпретацию классики. Вельветовые худи adidas и брюки adidas CORDUROY за 1499 леев создают расслабленный, но элегантный силуэт, а культовые Sambae W с обновленной платформой придают образу выразительность и актуальный городской характер. Сейчас всего за 1699 леев.

adidas для нее: любимые модели по специальным ценам

Идеальная пара кроссовок способна дополнить любой образ. Для активного образа жизни выбирайте adidas Response Pace — легкие и комфортные кроссовки всего за 999 леев. Если вам по душе яркий стиль и массивные силуэты, обратите внимание на Technochaos 2000. Сейчас модель можно приобрести за 1199 леев. А настоящим поклонницам streetwear обязательно понравятся Campus 00s W — культовая модель, вдохновленная эстетикой 2000-х, сейчас всего за 1699 леев.

Для маленьких поклонников Minecraft

Любимый герой, удобный комплект и кроссовки adidas Tensaur Run 3.0 за 499 леев, в которых можно бегать, играть и исследовать мир каждый день. Этот образ обязательно понравится юным поклонникам Minecraft и активных приключений.

Стиль начинается с детства. Этот комплект adidas всего за 499 леев сочетает современный спортивный дизайн, комфорт и свободу движений, чтобы каждый день приносил только яркие эмоции. Идеально подойдет для прогулок, путешествий, игр с друзьями и первых школьных приключений.

Выбирайте стиль, который подходит именно вам, открывайте новые любимые модели adidas и наслаждайтесь летом с максимальным комфортом.