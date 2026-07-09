Аdidas Factory Store: Специальное предложение - скидки до -50% Ⓟ

Солнце, море, путешествия и долгие прогулки — лето создано для ярких впечатлений.

А идеальный отпуск начинается с правильно подобранного образа. В adidas Factory Store мы собрали готовые летние сочетания для всей семьи: легкие футболки, удобные шорты, стильные сандали, шлепанцы и аксессуары, которые сделают каждый день комфортным и стильным.

И самое главное — в июле вас ждут скидки до -50% на оригинальную продукцию adidas. Это отличная возможность обновить летний гардероб по ценам от 199 леев.

Легкость, комфорт и ничего лишнего — именно таким должен быть идеальный образ для пляжа.

Футболка adidas TIRO 26 Jersey со скидкой 50% отлично сочетается с шортами 3-Stripes FT всего за 299 леев, создавая расслабленный летний стиль. Завершают образ удобные шлепанцы Adilette Flow, которые одинаково хорошо подходят и для пляжа, и для бассейна.

В adidas Factory Store мы собрали готовый женский образ, который идеально подойдет для отдыха, города или отпуска. Бейсболка adidas BASEBALL BOLD за 199 леев защитит от солнца и станет стильным акцентом любого летнего образа. Футболка adidas W BOX LOGO G T и шорты adidas W 3S SJ BK SHO за 299 леев каждые — идеальный выбор для активного лета. А для максимального комфорта после пляжа, бассейна или просто для жарких городских дней подойдут шлепанцы adidas ADILETTE AQUA всего за 299 леев.

Пляж, бассейн, тренировка или путешествие — есть вещи, без которых лето просто невозможно представить. Полотенце adidas 3BAR TOWEL LARG за 599 леев

большое, мягкое и отлично впитывающее влагу полотенце станет идеальным спутником на пляже, у бассейна или после тренировки. А adidas 3BAR TOWEL со скидкой 35% удобно брать с собой в спортзал, на прогулку или в путешествие. Легкое, удобное и теперь еще выгоднее.

Когда ребенок постоянно в движении, одежда должна быть удобной.

Удобная и яркая футболка adidas U BL GT со скидкой 50% — именно то, что нужно для насыщенного летнего дня. Шорты adidas JG 3S FT за 299 леев идеальны для игр на улице, активного отдыха и повседневной носки. Ну а сандалии adidas ALTASWIM всего за 499 леев легкие, удобные и быстро сохнут — отличный выбор для пляжа, бассейна и летних прогулок.

В adidas Factory Store вы найдете всё, чтобы собрать идеальный детский летний комплект по ценам от производителя. Футболка adidas J T TEE всего за 299 леев комфортная, легкая и универсальная модель, которая станет любимой вещью в летнем гардеробе. Шорты adidas JG 3S FT SH — удобная посадка и фирменные три полоски. Шлепанцы adidas ADILETTE AQUA сейчас со скидкой 40% идеальны для бассейна, пляжа и жарких летних дней. Легкие, практичные и теперь доступны по еще более выгодной цене.

Подарите ребенку комфорт, который позволит наслаждаться каждым летним днем. А благодаря ценам производителя обновить гардероб стало еще проще.

Футболка adidas ESSENTIALS TEE со скидкой 40% классическая модель на каждый день. Легкие и практичные шорты adidas Essentials за 399 леев, они обеспечивают свободу движений и отлично подходят для жаркой погоды. Дополнят образ сандалии adidas ALTASWIM 2.0 C за 499 леев.

Иногда именно аксессуар делает образ по-настоящему завершенным. Кепка adidas всего 199 леев доступна в двух стильных цветах — розовом и синем. Легкая, удобная и отлично защищает от солнца во время прогулок, путешествий, отдыха или занятий спортом.

Этим летом выбирайте комфорт, стиль и качество adidas по ценам от производителя. Собирайте готовые образы для себя и всей семьи в adidas Factory Store, PORT MALL, и наслаждайтесь каждым днем лета вместе с adidas.

📍 adidas Factory Store, PORT MALL, etajul 3

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