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999.md logo999
15 Июня 2026, 13:30
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999: Пополни счёт через Visa и получай бонусы Ⓟ

Идея о том, что можно получать бонусы с денег, которые ты и так тратишь, — уже не новость: бонусы стали стандартом онлайн-платежей. И теперь вопрос уже не «зачем?», а «сколько» и «на каких условиях».

999: Пополни счёт через Visa и получай бонусы.
999: Пополни счёт через Visa и получай бонусы.

На 999 ответ приходит через кампанию с Visa: пополняешь счёт 999 картой Visa и получаешь бонус, плюс ежемесячный шанс на призы.

Как получить бонусы?

Бонус — это процент от суммы, на которую ты пополняешь счёт, а его размер зависит от одного: сохранена ли у тебя карта Visa или ты используешь новую.

Физические лица получают: +10% с сохранённой в профиле картой Visa, +7% с новой картой Visa.

Бизнес получает: +40% с сохранённой картой Visa Business, +30% с новой.

Сумма поступает прямо на счёт 999, так что её можно сразу использовать для продвижения объявлений или магазина — твой собственный бюджет приносит тебе больше видимости.

Дополнительный выигрыш: ежемесячная лотерея

Помимо бонуса, даже одно пополнение картой Visa автоматически добавляет тебя в ежемесячную лотерею — без дополнительных шагов. Каждый месяц выбирают 3 победителей:

500 MDL за пополнение обычной картой Visa.

3 000 MDL за пополнение картой Visa Business.

Кампания проходит с 5 мая по 31 июля 2026 года — поторопись присоединиться.

Почему это безопасно и просто

Сохранение карты — удобный и безопасный способ управлять регулярными пополнениями. Сохранив карту в профиле 999, ты упрощаешь платежи и больше не тратишь время на одни и те же повторяющиеся действия. Оплата занимает меньше секунды, и тебе не нужно вводить данные каждый раз — деталь, которая особенно важна, когда ты управляешь десятками объявлений или целой витриной товаров.

Ты получаешь больше из тех же денег: бонус прямо на счёт и дополнительный шанс на призы.

Если ты и так пополняешь счёт, чтобы продвигать свои объявления, то на 999 сейчас как раз тот момент, когда каждый лей работает на тебя.

Используй Visa чаще!

Источник
999.md logo999
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