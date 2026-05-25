999 открыл в Скулянах самую мощную зарядную станцию на 240 кВт
999 открыл в Скулянах самую мощную зарядную станцию сети — 240 кВт. Новая локация поддерживает сверхбыструю зарядку электромобилей и расширяет инфраструктуру на региональных трассах Молдовы.
Электромобильность в Молдове продолжает активно развиваться, а необходимая инфраструктура становится всё более доступной для владельцев электрокаров. Проект Simpals — 999 открыл новую зарядную станцию по адресу: Унгены, с. Скулень, ул. Каля Ешилор, 1.
Новая станция мощностью 240 кВт стала самой мощной в сети Simpals на данный момент. Такая мощность позволяет значительно сократить время зарядки и делает поездки на электромобилях ещё более комфортными, особенно для водителей в пути и на дальних маршрутах.
Расположение новой станции в важной транзитной точке отражает стратегическое направление развития сети — расширение инфраструктуры не только в Кишинёве, но и на региональных трассах и ключевых направлениях для электромобильности в Молдове.
Сегодня сеть уже включает 15 активных станций в 13 локациях по всей Молдове:
Кишинёв, ул. Каля Басарабией, 16
Кишинёв, ул. Вадул луй Водэ, 70V/1
Moments Café & Market, E581, таможня Леушены
Кишинёв, ул. Михай Садовяну, 42/6
Кишинёв, ул. Петрикань, 206
Кагул, ул. Штефан чел Маре, 25
Кишинёв, ул. Милано, 1C
Кишинёв, ул. Албишоара, 19
Фалешты, ул. Бэлцулуй, 2
Кишинёв, ул. Албишоара, 68
Кишинёв, коммуна Тогатин
Лэпушна, Молдова
Унгены, с. Скулень, ул. Каля Ешилор, 1
Развивая сеть зарядных станций, 999 продолжает создавать современную инфраструктуру для электротранспорта и делать её доступнее для владельцев электромобилей по всей стране.
Всё больше водителей выбирают электротранспорт, а наличие быстрых и удобных зарядных станций становится важной частью инфраструктуры будущего. Сеть 999 продолжает расширяться, соединяя ключевые трассы и важные точки по всей Молдове.
Если вы пользуетесь электромобилем, вы уже можете быстро и удобно заряжать автомобиль на станциях сети в разных регионах страны и на основных транзитных маршрутах.