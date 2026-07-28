999: Кампания Visa завершается - бонус за пополнение и последний розыгрыш Ⓟ

Кампания Visa подходит к концу, и до 5 августа ты ещё можешь воспользоваться всеми её преимуществами. Каждое пополнение баланса картой Visa приносит бонус прямо на счёт и автоматически включает тебя в последний розыгрыш кампании.

Если ты всё равно планируешь продвигать объявления в этот период, сейчас самое подходящее время пополнить баланс и получить больше за ту же сумму.

Какой бонус ты получаешь?

Размер бонуса зависит от типа карты Visa, которой ты пользуешься:

Для частных лиц:

+10%, если пополняешь картой Visa, уже привязанной к счёту;

+7%, если используешь новую карту Visa.

Для бизнеса:

+40% с привязанной картой Visa Business;

+30% с новой картой Visa Business.

Бонус зачисляется на счёт сразу, и ты можешь использовать его тут же — на продвижение объявлений или магазина.

Последний шанс на розыгрыш

5 августа состоится и последний розыгрыш в рамках кампании. Пополнение картой Visa включает тебя в него автоматически, без дополнительных шагов.

Будут определены по 3 победителя:

частные лица: по 500 MDL каждому;

бизнес: по 3 000 MDL каждому.

После этого розыгрыша кампания завершается.

Почему стоит привязать карту?

Помимо того что в этой кампании ты получаешь больший бонус, привязанная карта делает оплату гораздо быстрее и удобнее. Не нужно вводить данные карты каждый раз при пополнении, а сама оплата занимает всего несколько секунд.

Это преимущество особенно заметно, если ты часто продвигаешь объявления или управляешь магазином на 999.

К тому же карта сохраняется безопасно. Visa использует технологии защиты — такие как токенизация и проверка транзакций в реальном времени, — так что данные твоей карты остаются под защитой.

До 5 августа у тебя два преимущества в одном пополнении: бонус прямо на счёт и автоматическое участие в последнем розыгрыше кампании. А если ты привяжешь карту Visa, то получишь больший бонус сейчас и более быструю оплату на 999 даже после завершения кампании.

Смотрите здесь правила кампании Visa.

Используй Visa чаще!