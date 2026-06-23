theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
23 Июня 2026, 14:30
3 056
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

75-летие маэстро Георге Мустя будет отмечено музыкой и эмоциями в Зелёном Театре Ⓟ

Кишинёв говорит маэстро Георге Мустя «С днём рождения!» концертом, который объединит поколения.

75-летие маэстро Георге Мустя будет отмечено музыкой и эмоциями в Зелёном Театре

Примэрия муниципия Кишинёв приглашает жителей и гостей столицы на особое событие, посвящённое одной из выдающихся личностей национальной культуры. В воскресенье, 28 июня 2026 года, начиная с 19:00, в Зелёном Театре состоится юбилейный концерт, посвящённый маэстро, академику, композитору и дирижёру Георге Мустя.

Мероприятие станет данью уважения выдающейся творческой карьере, которая оказала значительное влияние на развитие музыки и культуры Республики Молдова. Более пяти десятилетий маэстро Георге Мустя вносит вклад в развитие и популяризацию музыкального искусства, став одной из самых уважаемых фигур культурной сцены страны.

Гостей вечера ожидает великолепная концертная программа в исполнении Национального симфонического оркестра общественной компании «Телерадио-Молдова» под управлением самого маэстро Георге Мустя.

На сцену выйдут любимые публикой артисты Республики Молдова: Ольга Чолаку, Лидия Ботезату, Кристина Скарлат, Кэтэлин Жосан, Милла Данилчак, Марин Герас, Татьяна Костюк, Марина Добреску, Серджиу Гарабажий, Николетта Сава, Вероника Рошка и Александр Канджа.

Праздничную атмосферу также создадут выступления музыкальных коллективов AKORD, Catharsis, Brio Sonores и Concertino.

Юбилейный гала-концерт организован Примэрией муниципия Кишинёв и является частью серии мероприятий, направленных на продвижение культурных ценностей и чествование личностей, внесших значительный вклад в национальное художественное наследие.

Вход свободный.

Приглашаем вас вместе отметить 75 лет творчества, вдохновения и преданности музыке маэстро Георге Мустя.

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте