75-летие маэстро Георге Мустя будет отмечено музыкой и эмоциями в Зелёном Театре Ⓟ

Кишинёв говорит маэстро Георге Мустя «С днём рождения!» концертом, который объединит поколения.

Примэрия муниципия Кишинёв приглашает жителей и гостей столицы на особое событие, посвящённое одной из выдающихся личностей национальной культуры. В воскресенье, 28 июня 2026 года, начиная с 19:00, в Зелёном Театре состоится юбилейный концерт, посвящённый маэстро, академику, композитору и дирижёру Георге Мустя.

Мероприятие станет данью уважения выдающейся творческой карьере, которая оказала значительное влияние на развитие музыки и культуры Республики Молдова. Более пяти десятилетий маэстро Георге Мустя вносит вклад в развитие и популяризацию музыкального искусства, став одной из самых уважаемых фигур культурной сцены страны.

Гостей вечера ожидает великолепная концертная программа в исполнении Национального симфонического оркестра общественной компании «Телерадио-Молдова» под управлением самого маэстро Георге Мустя.

На сцену выйдут любимые публикой артисты Республики Молдова: Ольга Чолаку, Лидия Ботезату, Кристина Скарлат, Кэтэлин Жосан, Милла Данилчак, Марин Герас, Татьяна Костюк, Марина Добреску, Серджиу Гарабажий, Николетта Сава, Вероника Рошка и Александр Канджа.

Праздничную атмосферу также создадут выступления музыкальных коллективов AKORD, Catharsis, Brio Sonores и Concertino.

Юбилейный гала-концерт организован Примэрией муниципия Кишинёв и является частью серии мероприятий, направленных на продвижение культурных ценностей и чествование личностей, внесших значительный вклад в национальное художественное наследие.

Вход свободный.

Приглашаем вас вместе отметить 75 лет творчества, вдохновения и преданности музыке маэстро Георге Мустя.