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stiripesurse
18 Сентября 2026, 09:42
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В Румынии заговорили о возможной продаже завода Dacia китайцам

В Румынии обсуждают возможный интерес китайских компаний к заводу Dacia.

В Румынии заговорили о возможной продаже завода Dacia китайцам.
В Румынии заговорили о возможной продаже завода Dacia китайцам.

Журналист Раду Тудор предположил, что предприятие может получить предложение о покупке из Китая. При этом официальных подтверждений переговоров или намерения Renault продать завод пока нет, сообщает stiripesurse.ro

По словам Тудора, недавние заявления руководства Dacia о высокой стоимости электроэнергии в Румынии могут быть связаны с более масштабными планами компании. Журналист считает, что руководство могло заранее обеспечить предприятие электроэнергией по долгосрочным контрактам или инвестировать в собственные генерирующие мощности.

Ранее глава Dacia в Румынии и Юго-Восточной Европе Михай Бордяну неоднократно заявлял о проблемах с конкурентоспособностью производства. По его словам, стоимость электроэнергии для предприятия в Мовень достигает около 180 евро за МВт·ч против 70–80 евро в Испании. Кроме того, с середины прошлого года завод покинули около 1700 сотрудников, а объем производства в 2026 году сокращается двузначными темпами.

На этом фоне внимание привлекает сотрудничество Renault с китайской Geely. Компании совместно создали Horse Powertrain, которая занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания, гибридных силовых установок и трансмиссий. Совместное предприятие официально начало работу в мае 2024 года.

Renault и Geely сотрудничают и в автомобильном производстве. В частности, Geely принадлежит доля в Renault Korea, а в Бразилии партнерство предусматривает производство автомобилей Geely на мощностях Renault.

Дополнительные вопросы о будущем румынского предприятия появились после заявлений гендиректора Dacia Катрин Адт. Она сообщила, что сейчас для завода в Мовень не готовятся новые модели. Предприятие продолжает выпуск Duster и Bigster, однако будущие электромобили марки там собирать не планируют.

Так, новое поколение электрического Spring будет производиться на заводе Renault в словенском Ново-Место, Striker — в турецкой Бурсе, а следующее поколение Sandero планируется выпускать в Марокко.

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Источник
stiripesurse
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