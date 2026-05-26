В Интернете сравнили электромобиль Ferrari за €550 тысяч с Nissan
Самый известный итальянский автопроизводитель в понедельник представил Ferrari Luce — свой первый полностью электрический автомобиль, который при цене 550 тыс. евро становится одним из самых дорогих электрокаров на рынке.
Председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн решил, что новинка заслуживает визита во вторник в Квиринальский дворец, где он представил автомобиль президенту Италии Серджо Маттарелле. Соцсети не оценили, передает euronews.com
В дни после премьеры Luce (по-итальянски «свет»), созданную в сотрудничестве с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, в интернете уже сравнивали с Nissan Leaf и недорогими моделями Toyota.
«Новая Ferrari Luce выглядит не как суперкар, а как бюджетный Nissan или Toyota», — говорится в одном широко разошедшемся посте. Акции Ferrari на торгах в Милане падали в цене максимум на 7,8 %.
Критика исходила не только от анонимных аккаунтов.
Бывший министр промышленности Италии Карло Календа, в прошлом работавший в Ferrari, назвал Luce «эстетическим и технологическим оскорблением для всех, кто любит Ferrari» и воспользовался моментом, чтобы вынести разгромную оценку деятельности Джона Элканна.
По словам Календы, Элканн, возглавляющий и Ferrari, и холдинг Exor семьи Аньелли, фактически руководит планомерным демонтажем промышленного наследия Италии.
Производитель автокомпонентов Magneti Marelli был продан частному инвестиционному фонду и сейчас находится в процедуре банкротства по Главе 11. Робототехническое подразделение Comau было выведено из группы в 2024 году, а производитель грузовиков Iveco сейчас выделяется в отдельную компанию.
Сам Fiat как самостоятельный итальянский автобренд фактически перестал существовать после слияния Fiat Chrysler с концерном Stellantis в 2021 году. Exor также ведёт продвинутые переговоры о продаже La Repubblica и La Stampa — двух из самых известных газет Италии.
На трассе команда Ferrari в «Формуле-1» не завоёвывала ни одного чемпионского титула с 2008 года.
Это уже не дедушкина Ferrari
Впрочем, Luce действительно быстра. Четыре электромотора, по одному на каждое колесо, выдают свыше 1000 лошадиных сил, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 2,5 секунды и обеспечивая максимальную скорость более 310 км/ч.
Салон рассчитан на пятерых, объём багажника — 600 литров, и, как обещают в Ferrari, автомобиль не звучит как стиральная машина: компания пять лет разрабатывала акустическую систему, которая улавливает и усиливает естественный шум электромоторов, а не синтетически имитирует рёв двигателя.
Гладкий, словно стеклянный силуэт кузова, созданный в сотрудничестве с дизайн-коллективом Айва LoveFrom, резко отличается от традиционно «мускулистых» линий автомобилей Ferrari.
В самой Ferrari на критику — в сети и за её пределами — реагируют спокойно.
«Ferrari Luce — это не ответ на изменения, — сказал Элканн журналистам на презентации в Риме. — Это выбор, осознанный выбор — возглавить то, что будет дальше, с ясностью и с мужеством».
Оформить заказ на новинку покупатели смогли уже в понедельник, а первые поставки ожидаются до конца года.