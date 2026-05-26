В Интернете сравнили электромобиль Ferrari за €550 тысяч с Nissan.

Председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн решил, что новинка заслуживает визита во вторник в Квиринальский дворец, где он представил автомобиль президенту Италии Серджо Маттарелле. Соцсети не оценили, передает euronews.com

В дни после премьеры Luce (по-итальянски «свет»), созданную в сотрудничестве с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, в интернете уже сравнивали с Nissan Leaf и недорогими моделями Toyota.

«Новая Ferrari Luce выглядит не как суперкар, а как бюджетный Nissan или Toyota», — говорится в одном широко разошедшемся посте. Акции Ferrari на торгах в Милане падали в цене максимум на 7,8 %.

Критика исходила не только от анонимных аккаунтов.

Бывший министр промышленности Италии Карло Календа, в прошлом работавший в Ferrari, назвал Luce «эстетическим и технологическим оскорблением для всех, кто любит Ferrari» и воспользовался моментом, чтобы вынести разгромную оценку деятельности Джона Элканна.

По словам Календы, Элканн, возглавляющий и Ferrari, и холдинг Exor семьи Аньелли, фактически руководит планомерным демонтажем промышленного наследия Италии.

Производитель автокомпонентов Magneti Marelli был продан частному инвестиционному фонду и сейчас находится в процедуре банкротства по Главе 11. Робототехническое подразделение Comau было выведено из группы в 2024 году, а производитель грузовиков Iveco сейчас выделяется в отдельную компанию.

Сам Fiat как самостоятельный итальянский автобренд фактически перестал существовать после слияния Fiat Chrysler с концерном Stellantis в 2021 году. Exor также ведёт продвинутые переговоры о продаже La Repubblica и La Stampa — двух из самых известных газет Италии.

На трассе команда Ferrari в «Формуле-1» не завоёвывала ни одного чемпионского титула с 2008 года.

Это уже не дедушкина Ferrari

Впрочем, Luce действительно быстра. Четыре электромотора, по одному на каждое колесо, выдают свыше 1000 лошадиных сил, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 2,5 секунды и обеспечивая максимальную скорость более 310 км/ч.

Салон рассчитан на пятерых, объём багажника — 600 литров, и, как обещают в Ferrari, автомобиль не звучит как стиральная машина: компания пять лет разрабатывала акустическую систему, которая улавливает и усиливает естественный шум электромоторов, а не синтетически имитирует рёв двигателя.

Гладкий, словно стеклянный силуэт кузова, созданный в сотрудничестве с дизайн-коллективом Айва LoveFrom, резко отличается от традиционно «мускулистых» линий автомобилей Ferrari.

В самой Ferrari на критику — в сети и за её пределами — реагируют спокойно.

«Ferrari Luce — это не ответ на изменения, — сказал Элканн журналистам на презентации в Риме. — Это выбор, осознанный выбор — возглавить то, что будет дальше, с ясностью и с мужеством».

Оформить заказ на новинку покупатели смогли уже в понедельник, а первые поставки ожидаются до конца года.