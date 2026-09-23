В Германии выбрали лучшие автомобили 2027 года.

В Германии объявлены победители премии GCOTY Awards 2027, в рамках которой международное жюри из 47 автомобильных журналистов определило лучшие новые модели, представленные на рынке за последние 12 месяцев.

По итогам голосования победители были названы в пяти основных сегментах. В бюджетной категории (до 25 тыс. евро) лидером стал электрический Volkswagen ID. Polo. В классе 25–40 тыс. евро первое место занял другой электрокар — Kia PV5. А в сегменте 40–70 тыс. евро победу одержал Mercedes-Benz GLC. В категории автомобилей стоимостью свыше 70 тыс. евро лучшим признан гибридный минивэн Xpeng X9, а в классе высокопроизводительных моделей — электрический спортседан Hyundai Ioniq 6 N.

Из этих пяти победителей позже будет выбран абсолютный победитель конкурса. Итоговый результат объявят 2 ноября после серии сравнительных тест-драйвов. Помимо основных номинаций жюри впервые распределило специальные награды. Лучшим по соотношению цены и качества признан компактный электрохетчбэк Geely E2. За лучший дизайн экстерьера отмечен Renault Twingo, а за интерьер и мультимедийные решения — BMW iX3. Награду за силовую установку получил Porsche 911 Turbo S, а семейным автомобилем года назван Skoda Peaq.

Звания фигуры года в автомобильной индустрии удостоен глава Skoda Auto Клаус Целльмер, признанный за вклад в развитие компании и трансформацию бренда. К слову, на днях было официально объявлено, что он покидает компанию ради поста президента и гендиректора Volvo, где заменит Хокана Самуэльссона. Преемник Целльмера в Skoda пока не выбран.