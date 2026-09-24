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Point.md logoPoint
24 Сентября 2026, 20:36
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У тысяч Land Rover и Range Rover обнаружили риск отказа двигателя

Причина кроется в возможном сбое преобразователя постоянного тока.

У тысяч Land Rover и Range Rover обнаружили риск отказа двигателя.
У тысяч Land Rover и Range Rover обнаружили риск отказа двигателя.

Компания Jaguar Land Rover отзовёт автомобили целого ряда моделей, выпущенные в период с 2020 по 2024 год. На них обнаружили вероятность выхода из строя преобразователя постоянного тока, что может привести к различным неполадкам вплоть до остановки двигателя. Только в США отзыву подвергнут почти 24 тысячи машин: JLR получил в стране около четырёх сотен сообщений об этой неисправности за последние два года.  

- Преобразователь выходит из строя из-за разбалансировки нагрузки на электрические компоненты, причиной которой, как заявили в компании, становится ошибка в программном обеспечении.

- В результате сбоя этого компонента прекращается зарядка бортового аккумулятора. Если сбой произойдёт во время движения, и водитель не отреагирует на предупреждающий сигнал, электроника переведёт коробку передач в нейтральное положение, а со временем отключит двигатель. Нехватка электричества также сделает невозможным функционирование дополнительных приборов, включая светотехнику.

- В числе отзываемых моделей названы Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar и Evoque, а также Land Rover Defender, Discovery и Discovery Sport. Марка Jaguar отправит на сервисы владельцев F-Pace и E-Pace. Утверждается, что проблему можно решить корректировкой бортового программного обеспечения.

В начале осени была объявлена отзывная кампания, распространяющаяся на кроссоверы другой премиальной марки. Фирма Jeep в третий раз попытается починить почти 330 тысяч автомобилей, у которых могут отвалиться пружины задней подвески.

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