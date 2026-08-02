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Point.md logoPoint
2 Августа 2026, 13:03
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Производство Land Rover Discovery Sport прекращено

После более чем 11 лет на рынке жизненный цикл Land Rover Discovery Sport официально завершится в конце 2026 года.

Производство Land Rover Discovery Sport прекращено.
Производство Land Rover Discovery Sport прекращено.

Компания JLR подтвердила, что прекратит производство компактного внедорожника Land Rover Discovery Sport в декабре 2026 года, завершив более чем 11-летний срок службы одной из самых продаваемых моделей бренда.

Производство Land Rover Discovery Sport прекращено во всем мире.

В Великобритании Discovery Sport по-прежнему доступен для заказа и комплектации; однако во многих европейских странах, включая Францию, Германию и Испанию, он был снят с производства. 

Одной из главных причин может быть то, что эта модель внедорожника не соответствует европейским стандартам безопасности GSR2.

Данное правило требует наличия множества обязательных функций безопасности, которыми Discovery Sport не оснащен. Считается, что возраст Discovery Sport и относительно низкая рентабельность делают инвестиции в модернизацию экономически нецелесообразными.

Discovery Sport когда-то был одним из самых успешных продуктов Jaguar Land Rover. В 2016 году — первом полном году продаж — этот внедорожник разошелся тиражом более 122 000 единиц по всему миру, став самой продаваемой моделью бренда. 

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