theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 09:01
5 270
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Представлены электрические фургон и микроавтобус Kia PV7

Фургон и микроавтобус корейской марки оснащаются единственным 272-сильным электромотором, расположенным на передней оси, а вариантов тяговой батареи два – ёмкостью 71,5 и 96,2 кВт*ч.

Представлены электрические фургон и микроавтобус Kia PV7.
Представлены электрические фургон и микроавтобус Kia PV7.

В самом начале 2024 года компания Kia показала концептуальную линейку легкого коммерческого электротранспорта PV, созданную на модульной платформе PBV (Platform Beyond Vehicles). Она состояла из моделей PV1, PV5 и PV7, изюминкой которых была невероятная гибкость применения благодаря возможности менять кузовные модули буквально за несколько минут. Однако дебютировавший год спустя серийный Kia PV5 такой возможности был лишен. Сейчас компанию ему составил старший представитель линейки с индексом PV7, который тоже представлен в виде традиционных фургона и микроавтобуса без намека на сменные модули кузова.

Представлены электрические фургон и микроавтобус Kia PV7

Зато, как и младший PV5, новый Kia PV7 сохранил авангардный дизайн концептов, выполненный в фирменном стиле Opposites United с вертикальными ходовыми огнями и фарами, расположенными ниже в бампере. Хорошую обзорность обеспечивает низкая линия остекления передних дверей, а массивный обвес из некрашеного пластика повышает практичность. Не только микроавтобусы, но и фургоны оснащены сдвижными дверями по обоим бортам.

Размеры Kia PV7 также не зависят от типа кузова: длина — 5350 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1990 мм. Колесная база равна 3500 мм. То есть «семерка» предсказуемо оказалась заметно крупнее PV5: длина младшей модели — 4695 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1899 мм, колесная база — 2995 мм.

Представлены электрические фургон и микроавтобус Kia PV7

Передняя панель фургонов и микроавтобусов имеет многоуровневую архитектуру с практичными нишами и полочками. За двухспицевым рулем с набором физических кнопок установлен компактный дисплей приборов диагональю 12,9 дюйма. Медиасистеме достался 14,6-дюймовый планшет, дополненный блоком аналоговых клавиш и вращающейся рукояткой.

Микроавтобус Kia PV7 может располагать 7, 9 или 11 посадочными местами, правда, максимально вместительный вариант создан в угоду специфическому законодательству Южной Кореи. Семиместная модификация может похвастать широкими возможностями трансформации салона благодаря установке кресел в направляющие с широким диапазоном перемещения. Например, имеется возможность организовать в салоне некое подобие гостиной. Девятиместный вариант может иметь три ряда сидений с общими лавками вместо раздельных кресел или быть четырехрядным.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте