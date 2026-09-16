Представлены электрические фургон и микроавтобус Kia PV7.

Фургон и микроавтобус корейской марки оснащаются единственным 272-сильным электромотором, расположенным на передней оси, а вариантов тяговой батареи два – ёмкостью 71,5 и 96,2 кВт*ч.

В самом начале 2024 года компания Kia показала концептуальную линейку легкого коммерческого электротранспорта PV, созданную на модульной платформе PBV (Platform Beyond Vehicles). Она состояла из моделей PV1, PV5 и PV7, изюминкой которых была невероятная гибкость применения благодаря возможности менять кузовные модули буквально за несколько минут. Однако дебютировавший год спустя серийный Kia PV5 такой возможности был лишен. Сейчас компанию ему составил старший представитель линейки с индексом PV7, который тоже представлен в виде традиционных фургона и микроавтобуса без намека на сменные модули кузова.

Зато, как и младший PV5, новый Kia PV7 сохранил авангардный дизайн концептов, выполненный в фирменном стиле Opposites United с вертикальными ходовыми огнями и фарами, расположенными ниже в бампере. Хорошую обзорность обеспечивает низкая линия остекления передних дверей, а массивный обвес из некрашеного пластика повышает практичность. Не только микроавтобусы, но и фургоны оснащены сдвижными дверями по обоим бортам.

Размеры Kia PV7 также не зависят от типа кузова: длина — 5350 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1990 мм. Колесная база равна 3500 мм. То есть «семерка» предсказуемо оказалась заметно крупнее PV5: длина младшей модели — 4695 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1899 мм, колесная база — 2995 мм.

Передняя панель фургонов и микроавтобусов имеет многоуровневую архитектуру с практичными нишами и полочками. За двухспицевым рулем с набором физических кнопок установлен компактный дисплей приборов диагональю 12,9 дюйма. Медиасистеме достался 14,6-дюймовый планшет, дополненный блоком аналоговых клавиш и вращающейся рукояткой.

Микроавтобус Kia PV7 может располагать 7, 9 или 11 посадочными местами, правда, максимально вместительный вариант создан в угоду специфическому законодательству Южной Кореи. Семиместная модификация может похвастать широкими возможностями трансформации салона благодаря установке кресел в направляющие с широким диапазоном перемещения. Например, имеется возможность организовать в салоне некое подобие гостиной. Девятиместный вариант может иметь три ряда сидений с общими лавками вместо раздельных кресел или быть четырехрядным.