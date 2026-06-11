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Point.md logoPoint
11 Июня 2026, 09:40
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Представлен первый компактный BYD для Европы

Городской хетчбэк получил электрифицированную установку с запасом хода более 1000 км.

Представлен первый компактный BYD для Европы.
Представлен первый компактный BYD для Европы.

BYD Dolphin G — первая модель китайского бренда, созданная специально для Европы. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый BYD Dolphin G — небольшой хетчбэк В-класса: этот сегмент популярен в Европе. Он отличается граненым дизайном и имеет раскосые фары, изогнутую оконную линию и большой спойлер на крыше.

Размеры BYD Dolphin G 2026:

  • длина — 4160 мм;
  • ширина — 1825 мм;
  • высота — 1575 мм;
  • колесная база — 2610 мм;
  • масса — 1440 кг.

В салоне установлен 8,8-дюймовый цифровой щиток приборов и большой тачскрин (10,1 или 12,8 дюйма). Объем багажника составляет 425 л. Топовая версия модели оснащена 18-дюймовыми дисками, панорамной крышей, проекцией на лобовое стекло и камерами кругового обзора.

Новый BYD Dolphin G — один из немногих компактных плагин-гибридов. 1,5-литровый 128-сильный турбодвигатель работает в паре с 163-сильным электромотором. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с.

На выбор предложат батареи емкостью 7,2 и 18,3 кВт*ч: запас хода в электрическом режиме составляет, соответственно, 40 и 104 км. Всего на бензине и электротяге BYD Dolphin G способен проехать до 1039 км. Также есть режим пауэрбэнка — можно заряжать электроприборы.

Модель выйдет на европейский рынок осенью. Известно, что стартовая цена BYD Dolphin G не будет превышать 23 тыс. евро.

Представлен первый компактный BYD для Европы

Представлен первый компактный BYD для Европы

Представлен первый компактный BYD для Европы

Источник
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