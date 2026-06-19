Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км.

Автовладелец решился доехать на одном баке из немецкого Хильдесхайма до Полярного круга на Volkswagen Passat B5 1.9 TDI 1998 года выпуска.

Задача – не заправляться по дороге и побить собственный рекорд на той же машине, установленный прошлым летом, когда ему удалось проехать 1913 км на одном баке.

Его маршрут проходил из немецкого Хильдесхайма к шведскому поселку Юоксенги, расположенному у Полярного круга. Расчетная дистанция составляла 2 359 км, однако амбиции были еще выше – приблизиться к отметке в 2 400 км.

Чтобы достичь цели, мужчине нужно было ехать со средним расходом около 3,0 л/100 км. Как этого добиться? Немец пошел на некоторые хитрости.

Мужчина достал из салона Volkswagen Passat B5 все лишние вещи, оставив только самое необходимое для сна (надувной матрас и подушку). С кузова он демонтировал рейлинги и антенну. Для улучшения аэродинамики на колеса установили специальные колпаки (Mooncaps), а спереди заклеили вентиляционные отверстия.

Также автор заменил неисправный термостат охлаждающей жидкости, а обновил воздушный, салонный и топливный фильтры. Дополнительно установил круиз-контроль для поддержания стабильной скорости.

Чтобы максимально снизить нагрузку на двигатель, в фары были установлены светодиодные лампы. Также он полностью снял приводной ремень кондиционера.

Одновременно были заменены абсолютно все технические жидкости в автомобиле: залил специальное энергосберегающее масло 0W30. Для улучшения сгорания топлива в бак добавил таблетку-катализатор Ferox. Сам же заезд проводился на дизельном топливе Ultimate Diesel.

Также мужчина установил летние энергосберегающие шины Michelin Energy Saver (размер 175/65 R15), которые накачал до экстремального давления в 4 бар, чтобы минимизировать сопротивление качению.

Не обошлось и без трюков на АЗС. Чтобы проехать максимальное расстояние, автор с помощью нажатия на специальный клапан вентиляции топливного бака смог залить еще около 13 литров топлива после первого щелчка заправочного пистолета. При этом автомобиль был приподнят домкратом.

В итоге мужчине удалось залить в бак почти 72 литра дизельного топлива.

Во время поездки водитель придерживался скорости примерно 80 км/ч, а там, где это было возможно, ехал позади грузовиков, используя аэродинамический эффект снижения сопротивления воздуха.

Первые результаты оказались многообещающими: бортовой компьютер показывал расход 2,9 л/100 км. После 345 км стрелка указателя топлива практически не сдвинулась, а первую заметную отметку снижения уровня водитель увидел лишь после 650 км. Когда автомобиль преодолел 1 000 км, топлива по индикатору оставалось значительно больше половины бака.

Ночью путешественник остановился переночевать прямо в машине, а затем продолжил путь через Швецию. По дороге ему приходилось ехать настолько экономично, что некоторые грузовики сигналили, вынужденные его обгонять.

Во время поездки он также высказал мнение, что столь экономичный дизельный автомобиль способен быть не менее эффективным с экологической точки зрения, чем современные электромобили, особенно учитывая долговечность машины и отсутствие необходимости менять дорогостоящую батарею.

После преодоления 2 000 км автомобиль еще даже не перешел в режим резерва топлива, а значит прежний рекорд был уверенно побит. Позднее маршрут вывел его на гравийную дорогу, что негативно сказалось на расходе, однако к позднему вечеру водитель все же достиг Полярного круга, выполнив главную задачу – доехать туда без единой дозаправки.

Двигатель окончательно остановился после 2 398 км пути – всего в двух километрах от желаемой отметки 2 400 км. Тем самым немец превзошел и рекорд, ранее установленный двумя британцами на более новом Passat, которые смогли проехать 2 388 км на одном баке.

По итогам поездки средний расход топлива составил ровно 3,00 литра на 100 километров, что стало впечатляющим результатом для 28-летнего Volkswagen Passat B5 1.9 TDI.

Свою поездку автор заснял на видео. Получился увлекательный ролик. Посмотреть можно с русскими субтитрами: