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Point.md logoPoint
19 Июня 2026, 10:28
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Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

Автовладелец решился доехать на одном баке из немецкого Хильдесхайма до Полярного круга на Volkswagen Passat B5 1.9 TDI 1998 года выпуска.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км.
Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км.

Задача – не заправляться по дороге и побить собственный рекорд на той же машине, установленный прошлым летом, когда ему удалось проехать 1913 км на одном баке.

Его маршрут проходил из немецкого Хильдесхайма к шведскому поселку Юоксенги, расположенному у Полярного круга. Расчетная дистанция составляла 2 359 км, однако амбиции были еще выше – приблизиться к отметке в 2 400 км.

Чтобы достичь цели, мужчине нужно было ехать со средним расходом около 3,0 л/100 км. Как этого добиться? Немец пошел на некоторые хитрости.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

Мужчина достал из салона Volkswagen Passat B5 все лишние вещи, оставив только самое необходимое для сна (надувной матрас и подушку). С кузова он демонтировал рейлинги и антенну. Для улучшения аэродинамики на колеса установили специальные колпаки (Mooncaps), а спереди заклеили вентиляционные отверстия. 

Также автор заменил неисправный термостат охлаждающей жидкости, а обновил воздушный, салонный и топливный фильтры. Дополнительно установил круиз-контроль для поддержания стабильной скорости.

Чтобы максимально снизить нагрузку на двигатель, в фары были установлены светодиодные лампы. Также он полностью снял приводной ремень кондиционера.

Одновременно были заменены абсолютно все технические жидкости в автомобиле: залил специальное энергосберегающее масло 0W30. Для улучшения сгорания топлива в бак добавил таблетку-катализатор Ferox. Сам же заезд проводился на дизельном топливе Ultimate Diesel.

Также мужчина установил летние энергосберегающие шины Michelin Energy Saver (размер 175/65 R15), которые накачал до экстремального давления в 4 бар, чтобы минимизировать сопротивление качению.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

Не обошлось и без трюков на АЗС. Чтобы проехать максимальное расстояние, автор с помощью нажатия на специальный клапан вентиляции топливного бака смог залить еще около 13 литров топлива после первого щелчка заправочного пистолета. При этом автомобиль был приподнят домкратом.

В итоге мужчине удалось залить в бак почти 72 литра дизельного топлива.

Во время поездки водитель придерживался скорости примерно 80 км/ч, а там, где это было возможно, ехал позади грузовиков, используя аэродинамический эффект снижения сопротивления воздуха.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

Первые результаты оказались многообещающими: бортовой компьютер показывал расход 2,9 л/100 км. После 345 км стрелка указателя топлива практически не сдвинулась, а первую заметную отметку снижения уровня водитель увидел лишь после 650 км. Когда автомобиль преодолел 1 000 км, топлива по индикатору оставалось значительно больше половины бака.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

Ночью путешественник остановился переночевать прямо в машине, а затем продолжил путь через Швецию. По дороге ему приходилось ехать настолько экономично, что некоторые грузовики сигналили, вынужденные его обгонять.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 кмВо время поездки он также высказал мнение, что столь экономичный дизельный автомобиль способен быть не менее эффективным с экологической точки зрения, чем современные электромобили, особенно учитывая долговечность машины и отсутствие необходимости менять дорогостоящую батарею.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

После преодоления 2 000 км автомобиль еще даже не перешел в режим резерва топлива, а значит прежний рекорд был уверенно побит. Позднее маршрут вывел его на гравийную дорогу, что негативно сказалось на расходе, однако к позднему вечеру водитель все же достиг Полярного круга, выполнив главную задачу – доехать туда без единой дозаправки.

Двигатель окончательно остановился после 2 398 км пути – всего в двух километрах от желаемой отметки 2 400 км. Тем самым немец превзошел и рекорд, ранее установленный двумя британцами на более новом Passat, которые смогли проехать 2 388 км на одном баке.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

По итогам поездки средний расход топлива составил ровно 3,00 литра на 100 километров, что стало впечатляющим результатом для 28-летнего Volkswagen Passat B5 1.9 TDI.

Немец смог проехать на одном баке VW Passat 2400 км

Свою поездку автор заснял на видео. Получился увлекательный ролик. Посмотреть можно с русскими субтитрами:

Источник
Point.md logoPoint
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