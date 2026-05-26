Мировые продажи электромобилей могут достичь 23 млн в 2026 году.

Мировые продажи электромобилей могут достичь 23 миллионов единиц в 2026 году, что составит 28% от мировых продаж автомобилей.
Такие данные приводятся в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) "Глобальный прогноз развития электромобилей на 2026 год", передает focus.ua
По сравнению с 2025 годом спрос на транспорт на электрической тяге продолжает расти. В прошлом году было продано более 20 миллионов электромобилей.
Расширение этого рынка по-прежнему в значительной степени сосредоточено в нескольких крупных регионах.
В Китае на электромобили приходилось почти 55% от общего объема продаж автомобилей в 2025 году, и в этом году эта доля может приблизиться к 60%.
В Европе продажи электромобилей выросли более чем на 30% в прошлом году и достигли 28% рынка, чему частично способствовали более строгие нормы выбросов.
Ряд развивающихся рынков также продемонстрировал сильный рост, в том числе Юго-Восточная Азия, где продажи выросли более чем вдвое.
Электрификация транспорта распространяется не только на легковые автомобили. По данным МЭА, двух- и трехколесные транспортные средства остаются наиболее электрифицированным сегментом автомобильного транспорта в мире.