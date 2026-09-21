Китайские автопроизводители отнимают продажи у Dacia в Европе.

Регистрации автомобилей этой марки в 34 европейских странах в августе снизились на 10,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 36 488 автомобилей.

На фоне этого усиливается конкуренция со стороны китайских брендов и растет спрос на электромобили и подключаемые гибриды, сообщает bani.md

Все модели Dacia, за исключением Bigster, потеряли позиции как в августе, так и с начала года, свидетельствуют данные, проанализированные Profit.ro. Давление усиливается на фоне стремительной электрификации европейского авторынка: в августе регистрации полностью электрических автомобилей заметно выросли на основных европейских рынках, в то время как китайские производители быстро наращивают свою долю рынка.

Франция остается крупнейшим рынком для Dacia: в августе здесь было зарегистрировано 7154 автомобиля, однако показатель оказался на 13,4% ниже прошлогоднего. В Германии было зарегистрировано 5164 автомобиля — примерно столько же, сколько в августе 2025 года. Тем временем Турция неожиданно поднялась на третье место — 3953 автомобиля, что на 14,4% больше прошлогоднего показателя. В Италии продажи снизились на 13,8%, до 3885 автомобилей, а в Испании — на 3,5%, до 3617 машин.

Рост продаж в Турции вытеснил Румынию из первой пятерки крупнейших рынков Dacia. Регистрации автомобилей этой марки на румынском рынке в августе обвалились более чем на 48% — в месяц, когда весь местный авторынок пережил значительное падение.

Не лучше выглядит ситуация и по итогам первых восьми месяцев 2026 года. В Европе было зарегистрировано 360 033 автомобиля Dacia — на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В абсолютных цифрах марка потеряла за год более 36 тысяч автомобилей.

Франция также возглавляет рейтинг по итогам восьми месяцев — 86 006 автомобилей Dacia, что на 10,4% меньше прошлогоднего показателя. Далее идут Италия — 62 649 автомобилей (-8,5%), Германия — 46 012 (-3,9%) и Испания — 40 510 (-6,4%). Турция поднялась на пятое место с 25 609 автомобилями, показав рост на 16,9%.

Румыния опустилась до 17 114 зарегистрированных автомобилей Dacia за первые восемь месяцев — на 36,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель резко контрастирует с ростом китайских брендов, которые ускорили продвижение на европейском рынке и в июле достигли рекордной доли в 11,1%.

Несмотря на общий спад, Sandero остается одной из наиболее сильных моделей марки в Европе, хотя и ее регистрации в августе снизились примерно на 15% на рынках, по которым к середине сентября были доступны сводные данные.