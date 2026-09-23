Китайские автобренды заняли рекордную долю в Европе.

Главным драйвером роста стали доступные гибридные модели, выбираемые покупателями, которые пока не готовы полностью переходить на электромобили.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По итогам августа на китайские бренды пришлось почти 12% от общего объема продаж новых автомобилей в регионе (включая страны ЕС, ЕАСТ и Великобританию).

Китайские компании снабдили продажу каждого четвертого гибридного авто в целом и каждого третьего гибрида с возможностью подзарядки от сети (plug-in). Общий европейский авторынок вырос на 4,6% именно благодаря сегменту электрокаров и гибридов, спрос на которые подскочил на 27%.

Как китайские бренды обходят пошлины

Стремительный рост китайских марок объясняется несколькими факторами:

на гибридные автомобили из Китая не распространяются высокие штрафные пошлины ЕС, которые блок ввел против чистых электромобилей;

в Великобритании, где дополнительные пошлины вообще отсутствуют, более 20% новых приобретенных авто приходится на китайских производителей, в частности, популярностью пользуются машины бренда Jaecoo от Chery;

в Германии доля китайских компаний в августе составила 6,4%;

высокие цены на бензин и дизель заставляют водителей искать более экономные альтернативы, однако слабое развитие сети зарядных станций сдерживает массовый переход на чистое электричество.

Из-за роста экспансии Германия уже готовит предложения Еврокомиссии по расширению пошлин и на китайские гибриды. В то же время европейские автоконцерны испытывают финансовое давление: возврат субсидий на электромобили стимулирует продажи, но снижает рентабельность европейских брендов. В частности, Volkswagen Group уже заявила о давлении на прибыльность из-за низкой маржинальности таких моделей.