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delo.ua logodelo
23 Сентября 2026, 12:26
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Китайские автобренды заняли рекордную долю в Европе

Главным драйвером роста стали доступные гибридные модели, выбираемые покупателями, которые пока не готовы полностью переходить на электромобили.

Китайские автобренды заняли рекордную долю в Европе.
Китайские автобренды заняли рекордную долю в Европе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По итогам августа на китайские бренды пришлось почти 12% от общего объема продаж новых автомобилей в регионе (включая страны ЕС, ЕАСТ и Великобританию).

Китайские компании снабдили продажу каждого четвертого гибридного авто в целом и каждого третьего гибрида с возможностью подзарядки от сети (plug-in). Общий европейский авторынок вырос на 4,6% именно благодаря сегменту электрокаров и гибридов, спрос на которые подскочил на 27%.

Как китайские бренды обходят пошлины

Стремительный рост китайских марок объясняется несколькими факторами:

  • на гибридные автомобили из Китая не распространяются высокие штрафные пошлины ЕС, которые блок ввел против чистых электромобилей;
  • в Великобритании, где дополнительные пошлины вообще отсутствуют, более 20% новых приобретенных авто приходится на китайских производителей, в частности, популярностью пользуются машины бренда Jaecoo от Chery;
  • в Германии доля китайских компаний в августе составила 6,4%;
  • высокие цены на бензин и дизель заставляют водителей искать более экономные альтернативы, однако слабое развитие сети зарядных станций сдерживает массовый переход на чистое электричество.

Из-за роста экспансии Германия уже готовит предложения Еврокомиссии по расширению пошлин и на китайские гибриды. В то же время европейские автоконцерны испытывают финансовое давление: возврат субсидий на электромобили стимулирует продажи, но снижает рентабельность европейских брендов. В частности, Volkswagen Group уже заявила о давлении на прибыльность из-за низкой маржинальности таких моделей.

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