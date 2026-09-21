Jeep отзывает более 200 тысяч внедорожников из-за сбоя программного обеспечения.

В США компания Jeep объявила об отзыве нескольких моделей внедорожников.

Из-за программной ошибки их система контроля давления в шинах может не предупредить водителя о спущенном колесе, передает nv.ua со ссылкой на autoblog.com

Больше всего среди отозванных автомобилей — Grand Cherokee 2024–2026 модельных годов (113 647 единиц). За ними следуют Grand Cherokee L тех же лет (57 456) и Wagoneer 2024–2025 годов (16 456).

В список также вошли Wagoneer L, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L, гибридный Grand Cherokee с возможностью подзарядки от сети, а также Cherokee и Grand Wagoneer L PHEV 2026 года. Всего было отозвано почти 202 тысячи внедорожников.

Согласно отчету об отзыве, сбой затрагивает программное обеспечение радиочастотного модуля Radio Frequency Hub (RFH). Оно может не обновлять или пропускать показатели давления, необходимые для работы системы TPMS. В результате на приборной панели не появится предупреждение даже при критически низком давлении, хотя сами датчики в шинах работают исправно.

Jeep начала изучать проблему в прошлом году, когда инженерные испытания поставили под сомнение соответствие стандартам безопасности. Совместно с поставщиком компания выявила несколько программных ошибок и впоследствии распространила отзыв на другие модели 2026 года.

По данным производителя, сбой потенциально может возникнуть на каждом из отзываемых автомобилей. Он проявляется сообщением «Service Tire Pressure System», загоранием контрольной лампы или отсутствием показаний давления на приборной панели.

Замена деталей не потребуется: дилеры бесплатно перепрограммируют RFH, после чего система снова будет корректно фиксировать низкое давление.

Как мы писали ранее, в июне Jeep уже пришлось отозвать более миллиона автомобилей из-за риска возгорания, связанного с проблемой в электрическом соединении насоса электрогидравлического усилителя руля (EHPS).