Audi показала новый Q9 — самый большой кроссовер в истории марки.

Audi представила флагманский кроссовер Q9 — самую крупную серийную модель в истории бренда. Заказы на автомобиль уже открыты в США и Европе.

В Германии цены стартуют от €108,4 тыс., в США — от $87,7 тыс. Первые поставки ожидаются ближе к концу года, сообщает rb.ru

Среди главных особенностей Audi Q9 — длинный кузов и панорамная крыша



Длина Audi Q9 составляет 5,31 м. Новинка на 25 см длиннее Q7, который прежде был самым большим автомобилем бренда. Размер колёсной базы — 3,14 м.

Для большей манёвренности Audi Q9 оснастили управляемыми задними колёсами и адаптивной пневмоподвеской с регулировкой клиренса.

Среди особенностей экстерьера — крупнейшая для серийных Audi панорамная крыша площадью более 1,5 кв. м, большая решётка радиатора и изогнутые светодиодные фонари.

Новинка будет доступна в двух вариантах внешнего оформления — базовый Advanced и спортивный S Line.

В салоне — ChatGPT и три ряда сидений



В базовое оснащение модели вошли три дисплея, мультимедийная система на Android с интегрированным ChatGPT и аудиосистема Bang & Olufsen с 22 динамиками. Audi Q9 также стал первым кроссовером марки с автоматическими задними дверями — они открываются с помощью сервоприводов.

Также в салоне предусмотрены три ряда сидений: в базовой версии кроссовер семиместный, а за доплату второй ряд заменят на два раздельных кресла с электрорегулировками.

Audi Q9 для США будет мощнее европейской версии



Версия Audi Q9 для Европы модель будет оборудована только 3,0-литровым дизельным двигателем V6 на 299 л.с. Позже на отдельных рынках появится версия мощностью 245 л.с.

В США будут доступны двигатели V6 и V8 на 429 л.с. и 591 л.с. соответственно. Как заявляет производитель автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за четыре секунды.

Производство кроссовера Q9 уже запущено на заводе Audi в Братиславе. Первые поставки в Европе начнутся в ноябре, в США — до конца года.