По случаю Дня Европы, который отмечается 9 мая, несколько послов стран-членов Европейского союза поздравили с помощью видеосообщений граждан Республики Молдова.
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По случаю Дня Европы, который отмечается 9 мая, несколько послов стран-членов Европейского союза поздравили с помощью видеосообщений граждан Республики Молдова.
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