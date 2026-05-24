Зеленский: ВС России готовят удар с применением "Орешника".

Соответствующую запись глава украинского государства разместил в субботу, 23 мая, в Telegram, передает dw.com

"Наблюдаются признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть использовано в таком ударе", - написал украинский лидер, добавив, что эта информация проверяется.

"Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизни - пользуйтесь укрытиями", - отметил Зеленский далее.

"Рассчитываем на превентивную реакцию мира"

По словам украинского лидера, он обращает внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание войны является примером и для других потенциальных агрессоров.

"Если России позволено уничтожать жизни в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и на то, что реакция будет не постфактум, а превентивной - нужно давить на Москву, чтобы они не расширяли войну", - подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев готовит системы противовоздушной обороны и будет отвечать "абсолютно справедливо на каждый российский удар". "Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет", - указал президент, добавив, что войну надо завершать.

Посольство США в Киеве: Получили информацию о возможном ударе

Между тем посольство США в Киеве выпустило предупреждение, касающееся ситуации в сфере безопасности. В дипмиссии заявили, что "получили информацию о возможном крупномасштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов". "Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится на сайте диппредставительства.

В посольстве рекомендовали определить места укрытия до объявления воздушной тревоги, загрузить на мобильный телефон приложение для получения оповещений, а также быть готовым проследовать в убежище. Сотрудники советуют следить за последними новостями, иметь запасы воды, еды и лекарств, а также следовать указаниям украинских властей и служб экстренного реагирования.

Применение "Орешника" по Львову и Днепру

В январе министерство обороны России сообщило о применении по Украине ракеты средней дальности "Орешник". Это был второй известный случай использования ракеты данного типа ВС РФ в ходе войны против Украины. В ноябре 2024 года российская армия нанесла удар "Орешником" по оборонному предприятию в городе Днепр.