Во Франции трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в машине.

Трёхлетний ребёнок умер, оказавшись запертым в машине в Сен-Гратьен в департаменте Валь-д’Уаз (парижский регион) во время экстремальной жары, сообщил в четверг прокурор Понтуаза.

Это уже третий подобный смертельный случай на этой неделе, передает euronews.com

Мальчик незаметно забрался в семейный автомобиль, пока отец думал, что он спит, после чего не смог выбраться из-за включённой системы блокировки дверей от детей, уточнила прокуратура, подтвердив тем самым информацию, ранее полученную из полицейских источников и служб спасения.

В среду во Франции был зафиксирован самый жаркий день с 1947 года, когда начались такие измерения: средняя температура по стране достигла 30 °C.

В столице в тот же день столбик термометра поднялся до 40,3 °C, превысив отметку в 40 °C в четвёртый раз за 150 лет.

Ребёнок скончался, несмотря на попытки родителей и пожарных реанимировать его, сообщил прокурор Республики Гирек Ле Бра.

Мать спала вместе со вторым ребёнком пары, 18‑месячным, в то время как отец работал в садовом домике, рассказал он, ссылаясь на первые данные расследования.

Отец отправил сына спать, но тот как минимум на 45 минут оказался вне поля зрения родителей, забрался в машину, двери которой были не заперты. Однако система блокировки дверей от детей была включена.

«По-видимому, он затем закрылся внутри и оказался в ловушке в автомобиле, прежде чем родители обнаружили его без сознания», – пояснил магистрат.

Мать ребёнка была госпитализирована в состоянии острого стресса.

Это на данный момент последний случай гибели ребёнка в автомобиле от удушающей жары.

В понедельник тела двух детей двух и четырёх лет были обнаружены в семейном автомобиле на парковке жилого района в Карпантра, на юге Франции.

Предполагается, что дети сами залезли в машину, когда мать на некоторое время потеряла их из виду, и затем оказались заперты внутри.