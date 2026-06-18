В США Waymo отзывает четыре тысячи роботакси из-за опасных маневров на дорогах

Компания Waymo закрыла доступ к магистралям для парка из четырех тысяч беспилотных автомобилей.

Причиной стали систематические заезды машин на закрытые участки дорог, передает nv.ua

Проблема выявилась после 13 случаев въезда автомобилей на перекрытые дороги. Шесть инцидентов произошли в апреле в городе Финикс, а семь — в мае в Сан-Франциско. Автомобили просто игнорировали дорожные знаки.

Выезды роботакси на автомагистрали были приостановлены 19 мая. Транспорт продолжает курсировать по городским улицам, а разработчики обновляют программное обеспечение. Официальное отзыв Waymo было принято 8 июня.

«В прошлом месяце мы добровольно ограничили работу на автомагистралях на время проведения работ по улучшению, заблаговременно уведомили регулирующие органы штата и федеральные регулирующие органы и решили подать добровольный отзыв программного обеспечения в NHTSA», — говорится в заявлении компании.

Материнская компания Alphabet утверждает, что автономные транспортные средства проехали более 273 миллионов километров, при этом количество аварий сократилось в 13 раз. Однако автомобили сталкиваются с проблемами при расширении спектра услуг.

Регулирующие органы США параллельно расследуют поведение программного обеспечения вблизи школьных автобусов. Проверка началась после того, как в январе один из автомобилей сбил ребенка возле школы.

Весной в сети начали появляться видео с опасным поведением такси. Пользователь платформы X Эллиот Слейд опубликовал запись и рассказал, что машина на скорости проехала сквозь конусы.

«Там были строительные знаки», — рассказал Слейд CBS News в прошлом месяце. «Там горели огни. Полиция вдали, и скорость увеличилась. Именно тогда я посмотрел на свою невесту: нам конец. Вот и всё. Мы мертвы. Мы умрём прямо здесь, в Waymo».

В качестве компенсации разработчик беспилотников предложил испуганному пассажиру три бесплатные поездки на сумму до 40 долларов каждая.