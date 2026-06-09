В Швеции отреагировали на запрет никотиновых паучей во Франции.

Новый закон, вступивший в силу в апреле 2026 года, считается одним из самых жестких в Европейском Союзе и уже вызвал резкую реакцию со стороны Швеции - страны, где эти продукты были разработаны. Французские власти запретили не только продажу никотиновых пакетиков, но также их импорт, хранение и использование на территории страны, сообщает ft.com

Новые нормы французского законодательства предусматривают серьезные санкции за нарушение запрета, включая штрафы до 375 тысяч евро и лишение свободы сроком до пяти лет, особенно в случаях, связанных с производством, оборотом и распространением продукции. При этом масштаб ограничений затронул даже лиц, которые перевозят такие изделия для личного пользования во время поездок во Францию. Реакция Стокгольма не заставила себя ждать. Министр внешней торговли Швеции Беньямин Дуса назвал эту меру несоразмерной и противоречащей принципам единого европейского рынка.

«Это всё равно что Швеция решила бы запретить французские багеты или французское вино», - заявил шведский министр в интервью Financial Times, охарактеризовав запрет как «абсурдный».

По словам Дуса, решение Парижа представляет собой «атаку на шведский образ жизни», учитывая историческую связь шведов с оральными продуктами с содержанием никотина и табака. Французское правительство, в свою очередь, объясняет введение запрета необходимостью защиты общественного здоровья и ограничения доступа молодежи к никотиновой продукции.



Мера, принятая Францией, быстро превратилась в общеевропейский спор о свободном передвижении товаров и граждан внутри ЕС. Швеция, наряду с Италией и Грецией, входит в число семи государств-членов Европейского Союза, выразивших обеспокоенность тем, что новые правила могут создать дополнительные барьеры на едином европейском рынке. Вопрос уже был поднят и в Европейском парламенте. Пять шведских депутатов Европарламента из группы социал-демократов направили письмо председателю Европейского парламента Роберте Метсола, предупредив, что французское законодательство напрямую затрагивает один из основополагающих принципов Европейского Союза - свободу передвижения.

Ситуацию осложняет отсутствие единого европейского регулирования никотиновых пакетиков. Хотя Европейский Союз запрещает продажу традиционного снюса в большинстве государств-членов, бестабачные никотиновые паучи не подпадают под прямое регулирование действующей Директивы ЕС о табачных изделиях. Это позволяет странам-членам самостоятельно определять подходы к их регулированию. Так, Бельгия и Нидерланды полностью запретили продажу таких продуктов, тогда как Финляндия ограничилась ужесточением правил их продвижения и маркетинга. Однако европейские эксперты отмечают, что Франция пошла значительно дальше большинства стран ЕС, распространив запрет на всю цепочку обращения продукции - от производства и дистрибуции до простого хранения.

Тем временем некоторые положения французского декрета были временно приостановлены Государственным советом Франции - высшей административной судебной инстанцией страны - после жалобы, поданной одним из местных производителей. Приостановка касается производственной и экспортной деятельности, однако запрет на продажу и хранение продукции остается в силе.

Французские антитабачные организации, в свою очередь, утверждают, что главная цель новых мер заключается в ограничении коммерциализации никотиновой продукции и снижении влияния индустрии на молодых потребителей.

«Основную обеспокоенность у нас вызывают не потребители, а коммерческое продвижение этих продуктов», - заявил Франсуа Топар, представитель французской антитабачной организации CNTC.

Никотиновые паучи были разработаны в Швеции в 2010 году как альтернатива снюсу - традиционному скандинавскому табачному продукту для орального употребления, который используется в странах северной Европы на протяжении нескольких столетий.

В последние годы никотиновые паучи приобрели широкую популярность на международном рынке на фоне переориентации крупнейших табачных компаний на альтернативные продукты, которые считаются менее вредными по сравнению с традиционными сигаретами.