В Румынии от нападений медведей пострадали три иностранных туриста.

18-летняя девушка, иностранная гражданка, получила травму ноги и была доставлена в больницу, сообщает Digi24.

Травмы также получили двое туристов из Португалии — 62-летний мужчина и 53-летняя женщина — в районе Видрару. Оба самостоятельно обратились в больницу с ранениями рук.

Власти Румынии разослали предупреждения через систему RO-Alert и приняли меры по обеспечению безопасности в районе для предотвращения новых нападений.

Трансфэгэрашское шоссе остается одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей Румынии, однако в последние годы власти регулярно предупреждают туристов об опасности контакта с медведями, которых нередко привлекает пища, оставляемая отдыхающими у дороги.