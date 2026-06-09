theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
digi24.ro logodigi24
9 Июня 2026, 09:23
8 128
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии от нападений медведей пострадали три иностранных туриста

На Трансфэгэрашском шоссе, одном из самых популярных туристических маршрутов Румынии, несколько иностранных туристов подверглись нападению медведей. В результате инцидентов три человека были госпитализированы.

В Румынии от нападений медведей пострадали три иностранных туриста.
В Румынии от нападений медведей пострадали три иностранных туриста.

18-летняя девушка, иностранная гражданка, получила травму ноги и была доставлена в больницу, сообщает Digi24.

Травмы также получили двое туристов из Португалии — 62-летний мужчина и 53-летняя женщина — в районе Видрару. Оба самостоятельно обратились в больницу с ранениями рук.

Власти Румынии разослали предупреждения через систему RO-Alert и приняли меры по обеспечению безопасности в районе для предотвращения новых нападений.

Трансфэгэрашское шоссе остается одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей Румынии, однако в последние годы власти регулярно предупреждают туристов об опасности контакта с медведями, которых нередко привлекает пища, оставляемая отдыхающими у дороги.

Источник
digi24.ro logodigi24
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте