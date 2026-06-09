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tvrain.tv logotvrain
9 Июня 2026, 09:32
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В России жители Краснодарского края пожаловались на нехватку бензина

Дефицит отметили жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района. В комментариях под одним из постов местные жалуются, что закончились 92-й и 95-й бензин. Власти объясняют это резким ростом спроса из-за дефицита в Крыму.

В России жители Краснодарского края пожаловались на нехватку бензина.
В России жители Краснодарского края пожаловались на нехватку бензина.

"Заправляйтесь в городе. На выезде из города практически нет бензина и очень большие очереди <…> Девяносто пятого нет практически нигде", — рассказала жительница Краснодара, цитирует tvrain.tv

Ситуацию прокомментировали губернатор региона Вениамин Кондратьев и Оперштаб. По словам губернатора, «на фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж».

Губернатор утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает. По его словам, проблемы с поставками наблюдаются «преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии».

"Подобный сбой мелкооптовых закупок привел к отсутствию топлива на ряде мелких АЗС и спровоцировал повышенный спрос в крупных сетях. Были случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС: его не успели подвезти из-за резкого роста спроса. Однако ситуации кратковременные, обычно проблему решают за несколько часов", — также заявили в Оперштабе Краснодарского края.

Аннексированный Крым столкнулся с острым дефицитом топлива из-за атак украинских беспилотников, которые с 22 мая фактически контролируют федеральную трассу Р-280 «Новороссия» — единственный сухопутный маршрут поставки топлива из Ростовской области на полуостров.

Вчера в Минэнерго РФ создали штаб по обеспечению стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса  из-за роста украинских атак, которые приводят к сложностям с поставками топлива на юге.

Источник
tvrain.tv logotvrain
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