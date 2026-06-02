В популярном туристическом районе Токио ввели штрафы за мусор.

Это происходит в рамках новой кампании по поддержанию чистоты, направленной как на местных жителей, так и на иностранных туристов, передает unian.net

Отныне нарушителям грозит штраф в размере 2000 иен (более 12 долларов), сообщили чиновники.

Отмечается, что штрафы стали частью поправок к постановлению "О создании чистой Сибуи вместе", которое вступило в силу в апреле. Местные власти объясняют, что нововведения призваны бороться с ростом количества мусора на фоне резкого увеличения потока посетителей, в частности иностранцев.

Ранее штрафы в районе применялись только за курение в общественных местах.

Сибуя является одним из самых известных районов Токио. Наибольшую популярность имеет пешеходный переход Shibuya Crossing – один из самых загруженных в мире.

По данным СМИ, несмотря на репутацию одной из самых чистых стран мира, Япония в последнее время все чаще сталкивается с проблемами замусоривания, неправильного выброса отходов и загрязнения в туристических местах – в частности, у горы Фудзи, а также в Токио и Киото.

Причиной называют рекордное количество туристов, посещающих страну.

По словам чиновников, в районе Сибуя и вблизи других станций в последнее время значительно увеличилось количество людей, которые распивают алкоголь прямо на улицах и оставляют после себя мусор.

Представители местных властей отмечают, что предупреждения и призывы соблюдать правила поведения оказались недостаточно эффективными.

В связи с этим в районе вокруг станции Сибуя увеличат количество патрулей. За порядком будут следить около 50 сотрудников, среди которых работники администрации района.

К патрулированию также привлекут сотрудников, владеющих английским, китайским и корейским языками, чтобы иностранным туристам было проще понять новые правила.

Нарушителям предложат оплатить штраф сразу на месте. Это можно будет сделать наличными, банковской картой или через QR-код.

По оценкам властей, в часы пик через знаменитый переход Shibuya Crossing за один сигнал светофора проходят от 1 000 до 2 500 человек.

В целом дневной поток людей в районе более чем вдвое превышает количество его постоянных жителей, которых насчитывается около 240 тысяч.

Мэр Сибуи Кен Хасебе заявил, что район является международным центром, который ежедневно посещают люди со всей Японии и мира.

"Мы гордимся этой атмосферой и активностью, однако одновременно несем ответственность за защиту городской среды", – сказал он.

По словам мэра, новые изменения помогут сделать правила более понятными для всех посетителей.