В Нью-Йорке толпа освистала Трампа во время гимна перед матчем финала НБА.

Посещение Трампом матча привело к введению беспрецедентных мер безопасности на нью-йоркской арене и вокруг нее. Власти запретили болельщикам без билетов приближаться к Мэдисон-сквер-гарден на несколько кварталов. Были запрещены массовые просмотры в фанзоне непосредственно у входа в манхэттенскую арену, сообщает Euronews.

Владельцам билетов рекомендовали прибыть как минимум за два часа до начала матча в 20:30, чтобы пройти досмотр по образцу аэропортов. Брать с собой внутрь сумки не разрешалось.

"Посыл простой: болейте за “Никс”, но сегодня вечером держитесь подальше от района МСГ, если у вас нет билетов на игру", - заявила на пресс-конференции комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

"Сан-Антонио Спёрс" вырвали победу у " Нью-Йорк Никс" со счётом 115:111, сократив преимущество ньюйоркцев до 2:1 в финальной серии до четырёх побед.

Накануне игры журналисты заметили вокруг части Мэдисон-сквер-гарден трёхметровое ограждение и большое количество сотрудников Секретной службы, отвечающих за безопасность президента США.

Агентов, некоторые из которых были тяжело вооружены, сопровождали сотни сотрудников нью-йоркской полиции.

"Оставьте нас в покое"

Ряд ньюйоркцев и демократических законодателей раскритиковали Трампа за доставленные неудобства.

"В один из лучших моментов, которые Нью-Йорк переживает за последние десятилетия, (Трамп) снова делает всё о себе. Трамп должен ОСТАВИТЬ НАС В ПОКОЕ! Его здесь не хотят", - написал в X лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Пока кортеж Трампа двигался по Нью-Йорку к Мэдисон-сквер-гарден, некоторые демонстранты на улицах держали плакаты с надписью "Трамп должен уйти".

Болельщик "Никс", 43-летний Энтони Палли заявил агентству AFP, что ценит приезд Трампа на игру, хотя и считает вызванные этим неудобства раздражающими.

"По-моему, это отстой. Думаю, это сильно испортило атмосферу всех этих массовых просмотров. Но круто, что он хочет прийти и стать частью этого", - сказал он.

Охрана президента

Цены на билеты на игру в понедельник оказались не по карману большинству ньюйоркцев, но самопровозглашённая "самая известная арена в мире" всё равно была забита до отказа, а на самых престижных местах, у площадки сидели звёздные болельщики.

Среди присутствовавших был и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, который рассказал журналистам, что заплатил за свои билеты почти 1000 долларов (866 евро).

Секретная служба задействовала противодронные технологии в рамках операции по защите американского лидера, против которого за менее чем два года было совершено три предполагаемых покушения.

Трамп, давний болельщик "Никс" и уроженец Нью-Йорка, в последний раз посещал Мэдисон-сквер-гарден в ноябре 2024 года - он приходил на турнир UFC после своей победы на выборах. Ранее он проводил здесь предвыборный митинг.

"Задача Секретной службы предельно ясна: сделать так, чтобы все пришедшие на матч могли насладиться игрой и чувствовали себя в безопасности, пока мы выполняем свою обязанность по защите президента Соединённых Штатов", - заявил журналистам специальный агент Мэтт МакКул.

Тем временем полиция попыталась снять напряжение вокруг общих вопросов безопасности после воскресного нападения с ножом на Пенсильванском вокзале, расположенном под ареной, в результате которого пострадали шесть человек. Американские СМИ описывают подозреваемого мужчину как психически нестабильного; данных о его связях с терроризмом нет.



