Гигантский памятник в Колкате, штат Западная Бенгалия, установили в декабре 2025 года во время трехдневного индийского турне футболиста GOAT India Tour 2025.

Инженеры Департамента общественных работ (PWD) провели осмотр конструкции после жалоб местных жителей в понедельник, 25 мая. После инспекции было принято решение о немедленном удалении и перемещении статуи, поскольку было установлено, что ее структурная целостность серьезно нарушена.

Депутат штата Западная Бенгалия Шарадват Мукерджи отметил, что из-за расположения возле оживленной дороги и метро демонтаж был сложным процессом, однако власти планировали как можно быстрее убрать конструкцию.

Статуя, изготовленная из стекловолокна и железа, была закреплена нейлоновыми веревками. На прошлой неделе вокруг нее также установили баррикады, чтобы ограничить доступ людей и транспорта.

В конце концов конструкцию демонтировали и перевезли в другое место. Статуя будет находиться под охраной Департамента общественных работ, однако окончательное место ее повторной установки пока не определено.