theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nv.ua logonv
2 Июня 2026, 22:00
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Индии снесли 21-метровую статую Месси

Памятник лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси в Индии был демонтирован после того, как его недавно признали опасным.

В Индии снесли 21-метровую статую Месси.
В Индии снесли 21-метровую статую Месси.

Гигантский памятник в Колкате, штат Западная Бенгалия, установили в декабре 2025 года во время трехдневного индийского турне футболиста GOAT India Tour 2025.

Инженеры Департамента общественных работ (PWD) провели осмотр конструкции после жалоб местных жителей в понедельник, 25 мая. После инспекции было принято решение о немедленном удалении и перемещении статуи, поскольку было установлено, что ее структурная целостность серьезно нарушена.

Депутат штата Западная Бенгалия Шарадват Мукерджи отметил, что из-за расположения возле оживленной дороги и метро демонтаж был сложным процессом, однако власти планировали как можно быстрее убрать конструкцию.

Статуя, изготовленная из стекловолокна и железа, была закреплена нейлоновыми веревками. На прошлой неделе вокруг нее также установили баррикады, чтобы ограничить доступ людей и транспорта.

В конце концов конструкцию демонтировали и перевезли в другое место. Статуя будет находиться под охраной Департамента общественных работ, однако окончательное место ее повторной установки пока не определено.

Источник
nv.ua logonv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте