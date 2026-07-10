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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июля 2026, 22:53
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В Эстонии заведения обяжут отказаться от одноразовой тары для еды и напитков

В Эстонии инициировали изменения, согласно которым с 2028 года все заведения общественного питания и клубы должны отказаться от одноразовой упаковки в целях защиты окружающей среды.

В Эстонии заведения обяжут отказаться от одноразовой тары для еды и напитков.
В Эстонии заведения обяжут отказаться от одноразовой тары для еды и напитков.

Согласно проекту постановления, внесенному Министерством по вопросам изменения климата, все эстонские заведения общественного питания и развлечений с 2028 года обязаны перейти на многоразовую тару для еды и напитков, которые потребляются на территории заведения, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на err.ee

Кафе и рестораны в стране в основном используют посуду, тогда как одноразовая упаковка остается наиболее распространенной в заведениях формата фаст-фуд и кинотеатрах, генерируя ежедневно большие объемы отходов.

Одноразовая упаковка останется разрешенной для покупки еды или напитков на вынос. Параллельно предлагается создать систему "депозитов" – чтобы покупатель мог забрать еду/напиток с собой в многоразовой тарелке или стакане, а затем вернуть посуду компании.

В министерстве отметили, что расходы на мытье посуды обойдутся бизнесу дешевле, чем постоянная покупка и вывоз отходов одноразовой тары.

Некоторые эстонские заведения сообщают, что около 15% их клиентов приходят за "кофе с собой" с собственными термочашками, и эта доля постепенно растет.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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