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eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Сентября 2026, 23:29
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Уровень воды в Рейне обновил исторический минимум

Хотя лето уже официально закончилось, в реке Рейн, одном из ключевых торговых путей Германии, продолжают фиксировать рекордно низкий уровень воды.

Уровень воды в Рейне обновил исторический минимум.
Уровень воды в Рейне обновил исторический минимум.

Последние данные свидетельствуют, что в четверг уровень воды на гидрологическом посту в Каубе, недалеко от Кобленца, составлял всего 2 сантиметра. Это может быть самым низким показателем за всё время измерений, которые ведутся с 1856 года. К пятнице уровень несколько поднялся – до 5 сантиметров, передает eurointegration.com.ua

В то же время важно отметить, что эти показатели отражают глубину воды лишь в месте измерения, расположенном относительно близко к берегу. Фактическая судоходная глубина в районе Кауба примерно на 113 сантиметров превышает показатель на гидрологическом посту.

Однако немецкие судоходные ассоциации используют показатель на гидрологическом посту в качестве ориентира. Ранее Немецкая ассоциация внутреннего судоходства (BDB) заявляла, что Рейн больше не является полностью судоходным, если показатель уровня воды опускается ниже 10 сантиметров

Любое прерывание коммерческого судоходства на Рейне несет значительные экономические риски для Германии. Многие предприятия используют реку в качестве транспортного пути к крупным портам Северного моря.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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