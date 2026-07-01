ЦАХАЛ перехватил болгаркий самолёт из-за ложной тревоги об угоне

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа провели операцию по перехвату пассажирского лайнера болгарской авиакомпании Electra Airways, следовавшего рейсом из Варшавы в Тель-Авив.

Причиной этого стала информация о возможном угоне, переданная с борта воздушного судна. Однако тревога оказалась ложной. Пилот самолета, на борту которого находились 180 пассажиров, случайно активировал международный аварийный код захвата Squawk 7500 во время полета над территорией Турции. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

После того как пилот осознал свою ошибку и связался с авиадиспетчерской службой, он отменил сигнал бедствия. Тем не менее, израильские спецслужбы и командование ВВС приняли решение действовать в соответствии с оборонным протоколом. Согласно правилам безопасности Израиля, любые подобные сигналы автоматически переводят систему противовоздушной обороны в состояние боевой готовности. Устные опровержения экипажа не являются основанием для отмены тревоги, поскольку существует риск того, что пилоты могут сообщать об обстановке под давлением террористов.

В соответствии с установленными правилами, два израильских истребителя были немедленно подняты в воздух с целью перехвата, визуального осмотра кабины и салона через иллюминаторы, а также блокирования доступа к государственной границе.

Самолету было запрещено входить в воздушное пространство Израиля, в связи с чем было принято решение перенаправить его в сторону Кипра. Однако власти Кипра отказали в посадке, сославшись на высокую загруженность аэропорта. Экипаж принял решение направить самолет в Болгарию. Судно, для сопровождения которого были также подняты истребители Болгарии и Турции, приземлился в городе Бургас, где находится базовая гавань авиакомпании Electra Airways.

Подобный инцидент произошел в феврале, когда для сопровождения рейса Wizz Air из Лондона в Тель-Авив были подняты истребители ЦАХАЛа, напоминает издание. Рейс был вынужден вернуться в Великобританию из-за «угрожающего сообщения», поступившего на телефон одного из пассажиров.