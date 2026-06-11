Трамп выдвинул Джея Клейтона кандидатом на пост директора Национальной разведки США

Клейтон в настоящее время является федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка и бывшим председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает nv.ua

Трамп объявил об этом решении в социальных сетях на фоне давления со стороны Конгресса, который требовал назначения постоянного главы разведки после отставки Тулси Габбард в прошлом месяце.

Габбард, которая покидает администрацию из-за тяжелой болезни мужа, будет работать до 30 июня.

«Мало кто в юридическом сообществе пользуется таким авторитетом, как Джей», — написал Дональд Трамп.

Он также призвал Сенат США как можно скорее утвердить кандидатуру Клейтона.

Ранее временно исполняющим обязанности директора Национальной разведки был назначен Билл Пулте, глава Федерального агентства по жилищному финансированию. Это решение вызвало критику и обострило противоречия между Белым домом и Конгрессом, в частности среди демократов, которые заявили о возможном блокировании расширения полномочий в сфере внешней разведки.

22 мая Тулси Габбард заявила, что уходит в отставку, чтобы поддержать мужа, который борется с редкой формой рака костей. Она утверждала, что «достигла значительного прогресса» на посту директора Национальной разведки и обеспечит плавную передачу полномочий.