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16 Июля 2026, 23:32
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Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за $3,75 млн

Световой меч, который использовал на съемках «Звездных войн» актер Марк Хэмилл, исполнявший роль Люка Скайуокера, продали на аукционе за $3,75 млн.

Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за $3,75 млн.
Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за $3,75 млн.

В публикации аукционного дома Heritage Auctions говорится, что именно этот световой меч был в руках Люка Скайуокера во время дуэли с Дартом Вейдером в финале фильма «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» 1980 года, передает hollywoodreporter.com

Как сообщает Hollywood Reporter, первоначально он был выставлен на продажу за $1 млн и ожидалось, что его цена достигнет $2 млн.

Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за $3,75 млн

Изначально световой меч был изготовлен из модифицированной вспышки Graflex и шел вместе с оригинальной установкой для создания эффектов отрубленной руки, созданной визажистом Стюартом Фриборном. Он же участвовал в создании образа Йоды и многих других гримерных эффектов франшизы. Фриборн скончался 5 февраля 2013 года, световой меч принадлежал ему.

Это самая высокая цена, которую когда-либо на аукционе заплатили за реквизит со съемок «Звездных войн», утверждает аукционный дом. «Коллекционеры понимали, что они торгуются не просто за реквизит. Они боролись за подлинный фрагмент современной мифологии», — заявила исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

В сентябре 2025 года с молотка за $3,6 млн ушел световой меч Дарта Вейдера, который использовался в процессе съемок кинокартин «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

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