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euronews.com logoeuronews
9 Июня 2026, 08:11
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Суд США заблокировал план Трампа о визовом сборе в 100 000 долларов

Белый дом заявил о намерении оспорить это решение. Визовая программа H-1B, действующая в нынешнем виде с 1990 года, предусматривает выдачу 85 000 виз в год.

Суд США заблокировал план Трампа о визовом сборе в 100 000 долларов.
Суд США заблокировал план Трампа о визовом сборе в 100 000 долларов.

Федеральный суд США приостановил план администрации Дональда Трампа ввести сбор в размере 100 000 долларов с работодателей, желающих нанять высококвалифицированных иностранных работников, постановив, что эта мера фактически является несанкционированным налогом, пишет euronews.com

Решении Белого дома ввести этот сбор в сентябре 2025 года вызвало широкий резонанс и волну возмущения по всей стране, в том числе среди компаний, обеспокоенных тем, какие последствия это может иметь для их сотрудников.

Леон Родригес, партнер юридической фирмы Seyfarth, возглавлявший Службу гражданства и иммиграции США в администрации Обамы, указал тогда, что, несмотря на попытки Белого дома заверить критиков в том, что сбор не коснется тех, кто уже получил визы, "по‑прежнему есть те, кто советует своим сотрудникам, имеющим (рабочую) визу H-1B не выезжать из страны, пока ситуация не прояснится".

Судья федерального окружного суда США Лео Сорокин пришел к выводу, что это решение Трампа выходит за пределы полномочий исполнительной власти, поскольку обходит голосование в Конгрессе. Сбор предполагалось взимать при подаче заявок на участие в визовой программе H-1B, которая позволяет американским компаниям нанимать высококвалифицированных иностранных специалистов в специализированных областях.

Согласно решению суда, введение подобного сбора требует прямого одобрения законодателей, что подчеркивает конституционные пределы президентской власти.

Источник
euronews.com logoeuronews
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